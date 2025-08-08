Tiago Margarido antevê jogo muito competitivo diante do Gil Vicente

"Acreditamos que vamos ter um jogo difícil e bastante competitivo pela frente. Fundamentalmente, será também um jogo aberto, em que ambas as equipas vão querer ganhar e jogar viradas para o ataque", referiu o técnico, na sala de conferências do Estádio da Madeira, no Funchal.



Margarido aproveitou ainda para elogiar o modelo da formação orientada por César Peixoto, que "mantém um traço de identidade" muito semelhante ao da época passada.



"Teremos pela frente um adversário bem apetrechado, que se reforçou bem neste início de época. Têm uma boa capacidade de recrutamento e, prova disso, são os atletas de qualidade que conseguiram contratar", analisou.



Após a derrota por 3-0 diante do 'rival' Marítimo, que encerrou uma pré-temporada em que os 'alvinegros' contabilizaram duas vitórias, um empate e quatro derrotas, o técnico, de 36 anos, admitiu que isso serviu de alerta para o grupo, composto por muitas 'caras' novas.



"Foi importante para os 17 jogadores novos perceberem a realidade e o contexto em que estão. Penso que foi uma memória coletiva que criamos daquilo que não poderemos fazer. Portanto, foi uma aprendizagem e não iremos repetir", notou.



Com o mercado de transferências aberto até ao início de setembro, Tiago Margarido espera "não perder ninguém" do 'onze' base, afirmando ainda que deverá chegar um médio de características mais ofensivas.



"Estão alguns jogadores identificados, mas, como o presidente [Rui Alves] já teve oportunidade de dizer, quem é pobre tem que esperar. Estamos à espera do melhor momento e da melhor oportunidade para atuar", confidenciou.



Ainda a recuperar de problemas físicos, Lucas João, Miguel Baeza, Deivison Souza e Ivanildo Fernandes são baixas para este encontro.



Nacional e Gil Vicente iniciam a I Liga no sábado, às 15:30, em partida da primeira jornada, no Estádio da Madeira, sob arbitragem de David Silva, da associação do Porto.

