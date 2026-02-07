EM DIRETO
Tiago Margarido espera Casa Pia motivado após vitória frente ao líder FC Porto

O treinador Tiago Margarido disse hoje que o Nacional quer vencer o Casa Pia, que vem motivado pelo triunfo frente ao FC Porto, líder da I Liga, em antevisão ao desafio da 21.ª jornada.

"Era uma equipa que, até então, não tinha resultados muito favoráveis. Esta vitória frente ao FC Porto dá-lhes, obviamente, motivação e crença de que podem ter um resultado positivo aqui na Madeira", revelou o 'timoneiro' da formação 'alvinegra', que defronta no domingo o conjunto casapiano.

Relativamente aos seus jogadores, Margarido tem ficado agradado com as últimas exibições, destacando que a sua equipa tem o sétimo melhor ataque da competição.

Apesar da derrota na última jornada, diante do Sporting (2-1), com o golo decisivo a surgir já no período de compensação, por Luís Suárez, o técnico, de 37 anos, sublinhou que o emblema insular "joga bem" e tem um grande volume ofensivo.

"Tivemos duas excelentes exibições, tanto com o Rio Ave, como com o Sporting, em Alvalade, portanto, penso que atravessamos um bom momento", referiu.

O vento forte e a chuva que tem caído nos últimos dias na ilha da Madeira, à semelhança do que tem acontecido por todo o país, pode "influenciar o jogo", mas o grupo está preparado para dar uma boa resposta, "independentemente de qualquer circunstância", segundo o treinador nacionalista.

"As condições atmosféricas têm sempre uma grande influência naquilo que é o jogo de futebol. O vento é algo que interfere muito no desempenho das equipas, assim como a questão do terreno molhado", notou.

Lucas França, Ivanildo Fernandes, Ulisses Rocha e Filipe Soares continuam lesionados e sem data prevista para voltar à competição, ao passo que João Aurélio evoluiu favoravelmente e permanece em dúvida até à hora do jogo.

O Nacional, 11.º classificado com 20 pontos, recebe o Casa Pia, que é 15.º com 18, no domingo, a partir das 15:30, no Estádio da Madeira, no Funchal, sob arbitragem de Gustavo Correia, da associação do Porto.

