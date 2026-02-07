Tiago Margarido espera Casa Pia motivado após vitória frente ao líder FC Porto

"Era uma equipa que, até então, não tinha resultados muito favoráveis. Esta vitória frente ao FC Porto dá-lhes, obviamente, motivação e crença de que podem ter um resultado positivo aqui na Madeira", revelou o 'timoneiro' da formação 'alvinegra', que defronta no domingo o conjunto casapiano.



Relativamente aos seus jogadores, Margarido tem ficado agradado com as últimas exibições, destacando que a sua equipa tem o sétimo melhor ataque da competição.



Apesar da derrota na última jornada, diante do Sporting (2-1), com o golo decisivo a surgir já no período de compensação, por Luís Suárez, o técnico, de 37 anos, sublinhou que o emblema insular "joga bem" e tem um grande volume ofensivo.



"Tivemos duas excelentes exibições, tanto com o Rio Ave, como com o Sporting, em Alvalade, portanto, penso que atravessamos um bom momento", referiu.



O vento forte e a chuva que tem caído nos últimos dias na ilha da Madeira, à semelhança do que tem acontecido por todo o país, pode "influenciar o jogo", mas o grupo está preparado para dar uma boa resposta, "independentemente de qualquer circunstância", segundo o treinador nacionalista.



"As condições atmosféricas têm sempre uma grande influência naquilo que é o jogo de futebol. O vento é algo que interfere muito no desempenho das equipas, assim como a questão do terreno molhado", notou.



Lucas França, Ivanildo Fernandes, Ulisses Rocha e Filipe Soares continuam lesionados e sem data prevista para voltar à competição, ao passo que João Aurélio evoluiu favoravelmente e permanece em dúvida até à hora do jogo.



O Nacional, 11.º classificado com 20 pontos, recebe o Casa Pia, que é 15.º com 18, no domingo, a partir das 15:30, no Estádio da Madeira, no Funchal, sob arbitragem de Gustavo Correia, da associação do Porto.



