Tiago Martins foi o melhor videoárbitro na primeira metade da época
O internacional Tiago Martins foi o videoárbitro (VAR) mais bem pontuado na primeira metade da época 2025/26, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na segunda-feira.
Tiago Martins teve uma nota final de 8.729, superando Rui Costa, que teve 8.626, e Vasco Santos, que somou 8.607.
O mais conceituado VAR português esteve, entre outros, na fase final do Euro2024, na qual esteve na meia-final entre a Alemanha e a Espanha, e na final da Liga dos Campeões feminina de 2024/25, entre Arsenal e FC Barcelona, que se disputou no Estádio José Alvalade, em Lisboa.
