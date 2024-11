Tirsense garante vaga nos ‘oitavos’ da Taça

Num duelo entre equipas que militam na Série A do Campeonato de Portugal, o quarto escalão nacional, o médio do conjunto de Santo Tirso fez a diferença, aos 13 minutos, apontando o tento decisivo.



O Brito até entrou com mais audácia no desafio assumindo a iniciativa, mas o Tirsense mostrava-se perigoso nos contragolpes, e ainda antes do quarto de hora revelou eficácia total, no primeiro lance de perigo que criou.



Na sequência de uma jogada de envolvência, José Pereira descobriu a desmarcação de Daniel Rodrigues, que, com um desvio subtil, atirou para 1-0, aos 13 minutos.



Em desvantagem, a equipa do concelho de Guimarães ainda partiu em busca da reação, e num remate de Rui Almeida, aos 30 minutos, e num desvio de Rui Ferreira, já perto do intervalo, chegou a ameaçar o empate.



No regresso do descanso, o Tirsense tentou surpreender numa entrada de rompante, com Daniel Rodrigues a espreitar o ‘bis’, num remate de longe, aos 47 minutos, para defesa do guarda-redes.



Contudo, a iniciativa do desafio nesta etapa complementar esteve quase sempre do lado do Brito, que, apesar da insistência, sentiu dificuldades na definição final.



Pablo, com um remate por cima, aos 85, ainda deu o mote a uma ponta final de insistência dos vimaranenses, que chegaram a ameaçar o prolongamento, já nos descontos, numa série de lances de bola parada, mas não conseguiram dobrar a coesão dos tirsenses, que, com alguma felicidade, seguraram a vantagem tangencial até ao final.



O conjunto de Santo Tirso volta a marcar presença nos 'oitavos' 13 anos depois, sendo que na próxima eliminatória irá defrontar Sporting da Covilhã, da Liga 3, ou Rebordosa, que também milita na Série A do Campeonato de Portugal.



Jogo no Estádio Abel Alves de Figueiredo, em Santo Tirso.



Tirsense - Brito, 1-0.



Ao intervalo: 1-0.



Marcador:



1-0, Daniel Rodrigues, 13 minutos.



Equipas:



- Tirsense: Tiago Gonçalves, João Martins, Gonçalo Cardoso, Jorge Silva, Rúben Moura, João Pedro, Júnior Franco, Daniel Rodrigues (Bruno Carvalho, 79), José Pereira (Giovanni, 67), Júlio Alves (Seidi, 85) e André Dias (Fontini, 85).



(Suplentes: Figas, Ryan, Rui Maia, Fontini, Bruno Carvalho, Giovanny, Óscar Monteiro, Seidi e Chico).



Treinador: Luís Norton de Matos.



- Brito: Rui Lopes, Nélson Almeida (Zé Marco, 77), António Pereira, Ivanildo, Gusmão, Pablo, Diogo Júnior (Romário, 60), Tiger, Rui Ferreira (Fábio Melo, 89), Roger (João Filipe, 60) e Rui Almeida (Ricardo Almeida, 60).



(Suplentes: Paulinho, Fábio Melo, Romário, Ricardo Almeida, João Filipe, Ricardo Soares, Obi Ekpang, Katurra e Zé Marco).



Treinador: André Anastácio.



Árbitro: Bruno Nunes (AF Viana do Castelo).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para João Pedro (23), João Martins (45+3), Daniel Rodrigues (59), Tiger (65), António Pereira (90), Gusmão (90+3) e Seidi (90+6).



Assistência: cerca de 1.000 espetadores