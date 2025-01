Tobias Thomsen salta do banco para garantir vitória tardia do Torreense

Com este resultado, a equipa de Tiago Fernandes regressou aos triunfos e subiu ao quarto lugar, com 28 pontos, os mesmos que o Benfica B e mais 13 face à equipa de Tiago Ferreira, que continua em zona de risco no campeonato.



Os primeiros 40 minutos do encontro não tiveram grandes motivos de interesse e foi necessário esperar até perto do intervalo para as equipas chegarem com perigo à baliza adversária. E, contrastando com o maior domínio do Torreense até então, foi o Mafra a consegui-lo por duas vezes.



Primeiro por Stanley Iheanacho, que, completamente sozinho e sem oposição, cabeceou por cima e, depois, por Gui Ferreira, que atirou ao poste na conversão de uma grande penalidade a castigar uma falta de Elie Ahouonon sobre Stanley Iheanacho.



A abrir a etapa complementar, Vasco Oliveira esteve próximo de inaugurar o marcador -- o remate saiu ligeiramente por cima --, tal como Luccas Paraízo, que viu o cabeceamento passar perto do poste.



Foi já em tempo de compensação que Tobias Thomsen, que tinha entrado em campo aos 88 minutos, surgiu ao segundo poste e finalizou da melhor forma um excelente cruzamento de Mathys Jean-Marie, sentenciando o encontro.







Jogo disputado no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.



Torreense -- Mafra, 1-0.



Ao intervalo: 0-0.



Marcador:



1-0, Tobias Thomsen, 90+5 minutos.







Equipas:



- Torreense: Silas Bjerre, Elie Ahouonon (Mathys Jean-Marie, 58), Julien Lomboto, Vasco Oliveira, Dani Bolt, Rúben Pinto (Pité, 74), Léo Silva, David Costa (Miguel Rebelo, 74), Javi Vázquez, Manuel Pozo (Tobias Thomsen, 88) e Talles Wander (Luccas Paraízo, 58)).



(Suplentes: Lucas Paes, Né Lopes, Miguel Rebelo, Tobias Thomsen, Tiago Matos, Pité, Brian Agbor, Mathys Jean-Marie e Luccas Paraízo).



Treinador: Tiago Fernandes.



- Mafra: Martin Fraisl, Pedro Pereira (Rodrigo Matos, 83), Diogo Capitão, Rodrigo Freitas, Gui Ferreira, Chriso Kouakou, Yacouba Maiga (Precatado, 70), Miguel Falé (Bryan Passi, 83), Stanley Iheanacho (John Kolawole, 70), Andreas Nibe (Vítor Gonçalves, 83) e Friday Etim.



(Suplentes: Mark Ugboh, Bryan Passi, Rodrigo Matos, John Kolawole, Precatado, Valter Monteiro, Andrey Souza, Alhaji Kamara e Vítor Gonçalves).



Treinador: Tiago Ferreira.







Árbitro: Fábio Veríssimo (AF Leiria).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Yacouba Maiga (16), Chriso Kouakou (24), Talles Wander (37), Nibe (50), Pedro Pereira (50), Manuel Pozo (56), Dani Bolt (60), Gui Ferreira (68) e Julien Lomboto (87). Cartão vermelho para o treinador Tiago Ferreira (76).



Assistência: 826 espectadores.