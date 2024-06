Tomás Händel quer Vitória a tentar melhorar em época com “fasquia muito alta”

Quinta classificada no principal campeonato nacional, com um recorde absoluto de 63 pontos, e semifinalista da Taça de Portugal, a formação minhota regressou ao trabalho na quarta-feira, e cumpriu o primeiro treino às ordens do novo ‘timoneiro’, Rui Borges, na quinta-feira, encarando a 80.ª temporada no escalão maior com “expetativas muito altas”.



“A fasquia está muito alta, não só pela cidade em que estamos, em que as expetativas dos adeptos são sempre muito altas, mas também pelo nosso grupo, pois as expetativas e a exigência são sempre muito altas. No ano passado, conseguimos bater o recorde de pontos do clube. Neste ano, vamos tentar melhor. Sabemos que não é fácil, mas esperamos chegar lá”, disse aos jornalistas, antes de mais um treino na academia vitoriana.



Agradado com o regresso ao trabalho, até por reencontrar os colegas de quem “tinha saudades”, o jogador e capitão vitoriano acrescentou que o grupo está pronto para mais “uma época dura e difícil”, cujo cenário ideal é o de “aliar as vertentes de ganhar e jogar bem”, embora “nem sempre isso seja possível”.



O médio de 23 anos realçou ainda que a equipa técnica liderada por Rui Borges, técnico contratado ao ‘vizinho’ Moreirense, está a propor “ideias diferentes das do ano passado”, que vão “demorar um bocadinho a assimilar”.



“Estes dias estão a ser muito bons. Temos um novo treinador, novas metodologias, com trabalho diferente. Pelo passado do ‘mister’, julgo que teremos mais uma época em que será feita a promoção de um futebol atrativo e a valorização de jogadores do Vitória”, salientou.



O treino de hoje contou com 30 elementos, incluindo o defesa João Mendes, os médios Samu e Marco Cruz e o avançado Chucho Ramírez, os quatro reforços até agora confirmados pelos vimaranenses, “muito bem recebidos” pelo plantel, vincou ainda Tomás Händel.



Autor de três golos e três assistências em 39 jogos oficiais durante a época passada, o jogador natural de Guimarães disse ainda encarar com “muita tranquilidade” os eventuais rumores de saídas, algo “perfeitamente normal” durante o verão, e prometeu que o grupo está “plenamente focado em ajudar o Vitória”.



O médio frisou, aliás, que o plantel está com a “energia direcionada” para a segunda pré-eliminatória da Liga Conferência Europa, com Floriana (Malta) ou Tre Penne (San Marino), em 25 de julho e 01 de agosto, que abre oficialmente a temporada.



Questionado sobre a saída de André André, Tomás Händel considerou que o médio com nove épocas ao serviço do Vitória tinha “muita qualidade dentro e fora do campo”, transmitindo a “mística” do clube aos restantes atletas.