Tondela contrata Talocha

O lateral esquerdo, de 34 anos, chega ao clube beirão depois de duas épocas no Farense, tendo ainda no currículo passagens por Famalicão, Vizela, Boavista, Gil Vicente, bem como Atromitos, da Grécia, e Riga FC, da Letónia.



Aos meios de comunicação do Tondela, Talocha admitiu ser “forte a defender, com bom posicionamento e bom no jogo aéreo” e, apesar de ser defesa, assumiu que gosta de “ir à frente atacar”.



Talocha, que já treinou hoje, junta-se a Jordi Pola, João Cesco, Tiago Manso, Bebeto, Diego Tavares, Ricardo Alves, Ceitil, Hélder Tavares, Costinha, Cícero Alves, João Afonso, Nor Maviram e Nuno Cunha na lista de reforços para 2024/25.



O Tondela ocupa a 10.ª posição da II Liga de futebol, com dois pontos em duas jornadas, depois de ter empatado em casa do Marítimo e na receção ao FC Porto B. Na terceira ronda, visita o Penafiel, no domingo, pelas 14:00.