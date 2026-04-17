Tondela deseja rápidas melhoras a ex-treinador Natxo González após enfarte

"É um homem muito novo, não tem 60 anos, para estar com estes problemas. Da parte do Tondela só podemos desejar rápidas melhoras e rápida estabilidade. Até para poder voltar ao futebol o quanto antes", disse à agência Lusa Gilberto Coimbra.

O presidente do Tondela acrescentou que, aquando da passagem pelo Tondela, na época de 2019/20, deixou uma marca de "afabilidade e de bom trato" e, portanto, há todo um clube a desejar "uma rápida recuperação".

Atualmente no Sant Andreu, Natxo González foi o primeiro treinador espanhol no Tondela, após a venda de 80% da SAD ao grupo Hope Groupe, de David Belenguer, em novembro de 2018 e que durou até novembro de 2022.

Em fevereiro de 2025, o Tondela voltou a ter um grupo espanhol na SAD, o Élite Gestión y Administración, como sócio maioritário.

Numa nota de imprensa, o Sant Andreu, atual clube de Natxo González, anunciou na noite de quinta-feira que o técnico da equipa principal estava na Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) do hospital de Barcelona, após ter sofrido um enfarte.

O documento indicava que o treinador se encontrava numa "situação estável" e que o clube Sant Andreu estava em "contacto permanente com a família de Natxo González".