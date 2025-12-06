Tondela focado no seu melhor para receber um FC Porto em “máxima força”

“Esta semana continuámos a trabalhar os pormenores táticos e técnicos, mas a ideia é sempre dar mais confiança a uma equipa que precisa. Temos muitos jogadores com qualidade, mas também com poucos jogos na I Liga e, por isso, a ideia é trabalhar sempre nesse sentido, jogo após jogo”, reconheceu Cristiano Bacci.



Em conferência de imprensa de antevisão ao encontro de domingo, pelas 20:30, o técnico realçou que, apesar do trabalho da semana, “o jogo é sempre o mais importante”.



“Posso dizer que o grupo está focado, a treinar forte, a treinar bem, e por isso temos de continuar assim, sem dúvida”, evidenciou.



Depois do segundo triunfo do Tondela no campeonato, em casa do Gil Vicente, por 1-0, o primeiro de Cristiano Bacci à frente da equipa beirã, o técnico reconheceu que “as vitórias levam à confiança”, mas é preciso “ter os pezinhos no chão para continuar a trabalhar e a melhorar, apesar de o adversário” ser o FC Porto.



Do outro lado do campo estará outro técnico italiano, Francesco Farioli, que Cristiano Bacci disse “conhecer bem” e o qual recenheceu ser "um bom treinador, com qualidade, com ideias ofensivas vincadas”.



“Gosto de ver o FC Porto quando joga, sem dúvida, e vou dar os parabéns por isso amanhã [domingo]”, acrescentou o técnico que espera receber uma equipa que entrará em campo “na máxima força, com vontade de ganhar o jogo”.



No seu entender, a formação de Francesco Farioli “é rodada nas ideias ofensivas, habituada a jogar para ganhar jogos.



“Nós vamos ter a mesma postura contra todas as equipas, não vamos mudar por ser o FC Porto, o Benfica ou outra equipa. Temos as nossas ideias. Nós temos que evoluir nas nossas ideias, apesar da força do nosso próximo adversário”, adiantou.



Apesar do favoritismo do adversário, o técnico disse que “as estatísticas são importantes, mas só existe uma bola, o mesmo campo e jogam 11 contra 11”.



“Não é com números que vamos ganhar ou perder. No último jogo entrámos no campo com uma entrega forte, uma entreajuda muito forte que nos ajudou a levar os três pontos para nossa casa. A ideia é continuar assim, apesar de o adversário ser o FC Porto, e temos de ter respeito pelo nosso adversário”, disse.



Tondela, em 16.º lugar, com nove pontos, e FC Porto, líder do campeonato, com 34, defrontam-se no domingo, pelas 20:30, no Estádio João Cardoso, em Tondela, com arbitragem de Luís Godinho, da Associação de Futebol do Évora.