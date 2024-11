Tondela soma sexta vitória seguida na II Liga

Na primeira parte, o Tondela entrou a pressionar e o resultado da pressão surgiu aos seis minutos, quando com Rodrigo Ramos inaugurou o marcador, e aos 14, quando este fez a assistência para Talocha aumentar a vantagem.A Oliveirense tentou reagir, mas a formação de Luís Pinto foi travando as investidas. O primeiro remate da formação de Filipe Rocha surgiu ao minuto 40, com Sabino a fazer voar a bola por cima da barra, sem perigo.Na segunda parte, com o Tondela em vantagem numérica, em golos e jogadores, Filipe Rocha reajustou a equipa, ao mexer no meio-campo e na defesa, o que acabou por tornar um jogo com menos velocidade e menos oportunidades.O remate mais perigoso, na segunda parte, surgiu na sequência de um canto, com João Afonso (72) a rematar rasteiro e o guarda-redes da Oliveirense a conseguir defender entre os joelhos.Com esta vitória,