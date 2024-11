Torreense leva um ponto da visita ao FC Porto B

Os portistas abriram o marcador aos 16 minutos, pelo avançado espanhol Angel Alarcón, tendo a equipa de Torres Vedras empatado aos 34, através do também espanhol Javi Vasquez, lances que foram o melhor que este jogo deu.



Os portistas procuraram controlar o jogo desde cedo e o Torreense tardou em se adaptar à situação, pelo que, aos 16 minutos, sofreu um golo após um lance em que Stopira, negligente, perdeu a bola para Gonçalo Sousa, tendo este cruzado da direita e Angel Alarcón finalizado de primeira.



A forte reação da equipa visitante deu frutos aos 34 minutos, num ataque rápido pelo corredor direito, em que um jogador portista escorregou e caiu, tendo a bola ficado com Pozo, que serviu Javi Vasquez para este rematar forte e fazer o 1-1.



O FC Porto B dominou quase toda a segunda metade do jogo e conseguiu manter o adversário acantonado perto da sua baliza, incapaz de sair para o ataque tal foi a pressão a que foi sujeito.



O lance em que o golo esteve mais perto depois do intervalo ocorreu aos 82 minutos, após um livre a que o central portista Felipe Silva procurou dar o melhor seguimento de cabeça, tendo, contudo, falhado o alvo apesar de ter a baliza ao seu dispor.