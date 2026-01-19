Futebol Nacional
Torreense soma terceira vitória consecutiva em Alcochete e sobe a sexto
O Torreense somou hoje a terceira vitória consecutiva na II Liga portuguesa de futebol, ao vencer o Sporting B por 2-1, em Alcochete, e subiu ao sexto lugar da classificação, à 18.ª jornada.
O avançado Dany Jean (43 minutos) adiantou os visitantes, ainda na primeira parte, e Musa Drammeh (89) assegurou o triunfo, de grande penalidade, à beira do final, depois de a equipa secundária ‘leonina’ ter igualado, já na segunda parte (56), por Lucas Anjos.
O conjunto do Oeste segue, agora, com 26 pontos, os mesmos que o Desportivo de Chaves, a apenas um do lugar de ‘play-off’ de acesso à I Liga, ocupado pelo Vizela, uma vez que os ‘verde e brancos’ não entram nas contas da subida.
Já o conjunto ‘leonino’ prossegue em ‘espiral’ negativa e somou a quinta derrota consecutiva no campeonato, todas pela diferença mínima, mas mantém o terceiro posto, com 29 pontos, fruto da excelente primeira volta.
A equipa orientada por Luís Tralhão acabou por vencer com justiça, uma vez que foi a mais sólida no relvado do Estádio Aurélio Pereira e, para além dos dois golos, ainda teve um anulado a Zohi (59 minutos), por um fora de jogo de sete centímetros, e desperdiçou uma grande penalidade, por Manuel Pozo (67), que escorregou junto à marca dos 11 metros e acertou na trave.
O avançado Dany Jean esteve em destaque na primeira parte, ao assinar as melhores oportunidades do Torreense e também o primeiro golo, com um pontapé de ‘ressaca’ forte e colocado, de fora da área, após mau alívio de Rayan Lucas.
Mas, foi Musa Drammeh, que rendeu Kévin Zohi, aos 70 minutos, que acabou por decidir o encontro, ao conquistar e converter uma grande penalidade, após ser derrubado por Rômulo Júnior, à beira do final do tempo regulamentar.
Pelo meio, o Sporting B ainda esboçou uma reação, ao igualar o marcador, através de Lucas Anjos, assistido por José Silva, mas o Torreense foi sempre mais perigoso e conseguiu controlar as investidas dos ‘leões’, que terminaram com muita gente na frente, mas sem levar perigo à baliza de Lucas Paes.
Jogo no Estádio Aurélio Pereira, em Alcochete.
Sporting B – Torreense, 1-2.
Ao intervalo: 0-1.
Marcadores:
0-1, Dany Jean, 43 minutos.
1-1, Lucas Anjos, 56.
1-2, Musa Drammeh, 89 (grande penalidade).
Equipas:
- Sporting B: Francisco Silva, José Silva, João Muniz, Rômulo Júnior, Rodrigo Dias, Samuel Justo (Lucas Taibo, 90+1), Rayan Lucas (Sandro Ferreira, 84), Lucas Anjos, Manuel Mendonça (Rafael Besugo, 78), Paulo Cardoso (Mateo Tanlongo, 78) e Gabriel Silva (Kauã Oliveira, 84).
(Suplentes: Guilherme Pires, Mateo Tanlongo, Rafael Pontelo, Kauã Oliveira, Daniel Costa, Rafael Besugo, Sandro Ferreira, Zaid Bafdili e Lucas Taibo).
Treinador: João Gião.
- Torreense: Lucas Paes, David Bruno (Danilo Ferreira, 90+1), Stopira, Mohamed Ali-Diadié, Javi Vásquez, Guilherme Liberato (André Simões, 90+1), João Costinha (Pité, 79), Léo Azevedo, Manuel Pozo (Ismail Seydi, 79), Dany Jean e Kévin Zohi (Musa Drammeh, 70).
(Suplentes: Unai Pérez, Arnau Arcas, Alejandro Alfaro, Musa Drammeh, Pité, André Simões, Ismail Seydi, Brian Agbor e Danilo Ferreira).
Treinador: Luís Tralhão.
Árbitro: Anzhony Rodrigues (AF Madeira).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Kévin Zohi (55), Guilherme Liberato (69), Paulo Cardoso (77), João Costinha (79) e Rodrigo Dias (82).
Assistência: 315 espetadores.
