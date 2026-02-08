Torreense vence União de Leiria após reviravolta

Diogo Martins até colocou a equipa de Fábio Pereira em vantagem, aos 11 minutos, mas Javi Vázquez, aos 40, e Musa Drammeh, aos 64, operaram a reviravolta a favor dos ‘azuis-grená’, que jogaram em superioridade numérica desde os 30 minutos após a expulsão de Zé Pedro.



Já em tempo de compensação, Mohamed Ali-Diadié fechou o resultado, na conversão de uma grande penalidade, que resultou também na expulsão de Genaro Rodríguez.



Com este desfecho, o Torreense é quarto classificado, com os mesmos 32 pontos do Sporting B e mais quatro do que a União de Leiria, que baixou ao nono lugar, mas que tem uma partida em atraso.



De regresso à competição depois do adiamento da ronda anterior, devido aos estragos provocados pela passagem das depressões Kristin e Leonardo – obrigando a formação leiriense a treinar-se em ‘casas’ emprestadas –, o conjunto de Fábio Pereira entrou melhor na partida e chegou cedo à vantagem.



Aos nove minutos, Jordan van der Gaag até surgiu isolado, mas não teve engenho para bater o guarda-redes anfitrão, que nada conseguiu fazer para travar o remate certeiro de Diogo Martins, dois minutos depois, na sequência de uma jogada que se iniciou numa recuperação de bola em zona alta dos leirienses.



Em desvantagem, o Torreense procurou igualar o marcador ainda na primeira parte, mas João Bravim ia mantendo o resultado. Primeiro travou o ‘disparo’ de Musa Drammeh e, depois, a tentativa de Javi Vázquez, esta na sequência do livre que originou a expulsão, por acumulação de amarelos, de Zé Pedro, aos 30.



No entanto, foi dos pés do lateral espanhol da formação do Oeste que surgiu o golo do empate, ainda aos 40, numa jogada em que Vázquez apareceu em zona de finalização e, após fintar o guarda-redes, atirou para a igualdade.



A reviravolta ficou completa já aos 64 minutos, por intermédio de Musa Drammeh, num lance bem desenhado por Léo Silva, que lançou o avançado para o quarto tento no campeonato. Já em tempo de compensação, e na sequência de um lance que culminou na expulsão de Genaro Rodríguez por mão na bola, Mohamed Ali-Diadié ‘selou’, de grande penalidade, o resultado final.







Jgo no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.



Torreense – União de Leiria, 3-1.



Ao intervalo: 1-1.



Marcadores



0-1, Diogo Martins, 11 minutos.



1-1, Javi Vázquez, 40.



2-1, Musa Drammeh, 64.



3-1, Mohamed Ali-Diadié, 90+5 (grande penalidade).







Equipas:



- Torreense: Lucas Paes, David Bruno, Stopira, Mohamed Ali-Diadié, Javi Vázquez, Léo Silva, André Simões (Luis Quintero, 46), Guilherme Liberato (Arnau Casas, 90), Manu Pozo (Alejandro Alfaro, 74), Dany Jean (Ismail Seydi, 90) e Musa Drammeh (Kévin Zohi, 74).



(Suplentes: Unai Pérez, Danilo Ferreira, Arnau Casas, Brian Agbor, Pité, Alejandro Alfaro, Kévin Zohi, Ismail Seydi e Luis Quintero).



Treinador: Luís Tralhão.



- União de Leiria: João Bravim, Miguel Maga, Marcelo, Zé Pedro, Marc Baró, Diogo Martins, Eboué Kouassi (Jair da Silva, 46), Pablo Fernández (Genaro Rodríguez, 34), Jordan van der Gaag (Lucho Vega, 70), Júnior Mendes (Miguel Pires, 16) e Juan Muñoz (Dieu Michel, 70).



(Suplentes: Jakob Odehnal, João Silva, Diogo Amado, Genaro Rodríguez, Lucho Vega, Bernardo Gomes, Miguel Pires, Jair da Silva e Dieu Michel).



Treinador: Fábio Pereira.



Árbitro: Hélder Carvalho (AF Santarém).



Ação disciplinar: cartão amarelo para André Simões (05), Zé Pedro (19 e 30), Eboué Kouassi (42), Marcelo (75), Lucho Vega (79), Alejandro Alfaro (89) e Dieu Michel (90+3). Cartão vermelho direto para o treinador Luís Tralhão (19). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Zé Pedro (30) e Genaro Rodríguez (90+4).



Assistência: 948 espetadores.