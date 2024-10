Tozé Marreco suspenso por um jogo após festejar golo

Segundo o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF),O Farense e o técnico alegaram que a expulsão foi um erro, uma vez que Tozé Marreco passou naquela zona do terreno de jogo para festejar com um familiar que se encontrava atrás do banco de suplentes da equipa adversária.”, escreveu o técnico na sua página oficial.No entanto, o CD da FPF explica que “”.Tozé Marreco foi expulso depois de o Farense chegar ao golo do triunfo na receção ao Estoril Praia (1-0) através do defesa brasileiro Raul Silva, já no período de descontos, garantindo a primeira vitória da equipa no campeonato.Além do castigo, o técnico, que cumpriu o segundo jogo ao comando dos algarvios depois de substituir José Mota, foi ainda multado em 1.632 euros.