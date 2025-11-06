Futebol Nacional
1.ª Liga
Treinador César Peixoto renova com Gil Vicente até 2027
O Gil Vicente, da I Liga portuguesa de futebol, anunciou hoje a renovação de contrato com o treinador César Peixoto, que agora fica ligado ao clube até 2027.
O técnico, de 45 anos, cujo contrato terminava no final desta temporada, estende por mais um ano ligação ao emblema barcelense, vendo reconhecido o bom trabalho que está a desenvolver no clube.
O Gil Vicente segue num surpreendente quarto lugar do campeonato, com 22 pontos, em 10 jornadas, tendo apenas duas derrotas na prova, frente a FC Porto e Benfica.
César Peixoto chegou ao clube minhoto no último terço de 2024/25, para suceder a Bruno Pinheiro, tendo conseguido o objetivo manter o clube na I Liga.
Atingida essa meta, o técnico foi convidado a dar sequência ao projeto esta época, planeando a temporada e construção do atual plantel desde o início.
O Gil Vicente é o sexto clube que César Peixoto treina, depois Varzim, Académica de Coimbra, Chaves, Moreirense e Paços de Ferreira.
