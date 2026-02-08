Treinador do AVS recusa olhar para a classificação na visita a Famalicão

Na conferência de imprensa de antevisão, João Henriques sublinhou a resposta dada pelos jogadores após a derrota frente ao Sporting de Braga (4-0), considerando-a um “acidente de percurso” que não pode prolongar-se, e destacou a atitude demonstrada no encontro seguinte, na Taça de Portugal, frente ao Sporting, perdido no prolongamento por 3-2 no Estádio José Alvalade.



“O jogo com o Braga foi um acidente de percurso. Nos outros, a equipa esteve presente, trabalhou e lutou. Não vamos olhar para a tabela, porque é demasiado pesado, mas acreditamos que a ‘estrelinha’ vai aparecer”, afirmou.



O técnico destacou ainda a atitude competitiva, a concentração e a capacidade de reação evidenciadas pela equipa, nomeadamente na resposta ao dois golos sofridos frente aos ‘leões’, defendendo uma abordagem focada exclusivamente no jogo a jogo.



“Temos de encarar cada jogo como uma oportunidade para conquistar pontos, sendo competitivos e conscientes de que podemos ganhar, empatar ou perder em qualquer campo”, reforçou.



Sobre o adversário, considerou que o Famalicão, apesar de ter perdido por 5-0 na última jornada, em casa do Gil Vicente, mantém números defensivos consistentes, lembrando que “acidentes de percurso acontecem”, e mostrou convicção de que a equipa famalicense dará uma resposta forte.



“É uma equipa que sofreu cinco golos, mas mantém a quinta melhor defesa do campeonato. Pesa sofrer esses golos, mas, analisando o jogo, essa não foi a diferença real. Acredito que vão estar ao seu melhor nível, mas estamos a melhorar, vamos acreditar e olhar olhos nos olhos o Famalicão”, referiu.



João Henriques destacou ainda a união do grupo perante as adversidades recentes, classificando-o como “um caso de estudo”, e lamentou a lesão grave do reforço Antoine Baroan, operado à tíbia e perónio esquerdos.



“Foi uma infelicidade grande para o jogador e para nós. Era um miúdo muito positivo, acreditava que tudo ia correr bem. Vamos dedicar-lhe algumas vitórias”, assinalou.



Sobre as opções para a deslocação a Famalicão, o treinador revelou que Molina se encontra em fase de recuperação física e ainda não será opção, mantendo dúvidas quanto à utilização dos reforços Mateus Pivô e Andre Green, por motivos de ordem burocrática.



O jogo entre o Famalicão, oitavo classificado, com 29 pontos, e o AVS, 18.º e último, com cinco, realiza-se na segunda-feira, às 18:45, no Estádio Municipal de Famalicão, com arbitragem de Luís Filipe, da associação de Lisboa.