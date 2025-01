Treinador do Estoril Praia realça "energia e boa ligação" entre equipa e adeptos

"A nossa atitude para o jogo vai ser igual. Uma coisa interessante para dizer é que senti, no último jogo na Amadora, uma energia e uma boa ligação entre os adeptos e a equipa", afirmou o técnico, de 38 anos, na antevisão do jogo marcado para os Açores.



O técnico, que orienta o emblema da Linha de Cascais desde o início da presente época, reconheceu ainda que elementos até então menos utilizados como Xeka e Yanis Begraoui, que se revelaram fundamentais na vitória sobre o Estrela da Amadora (4-2), e André Lacximicant, autor de três golos no particular frente aos suíços do Yverdon Sport, no passado sábado, poderão acrescentar alguma energia à equipa.



"Acho que isso é verdade e, bem, já disse várias vezes que sinto este grupo a crescer muito, é essa a verdade", afirmou, satisfeito com a produção da equipa nas últimas semanas.



Relativamente a ajustes que o Estoril Praia poderá fazer no mercado de inverno, Ian Cathro não considera mais importante reforçar o ataque, considerando esse um setor tão importante para se focar como qualquer outro.



"Acho que temos de ter várias maneiras de resolver este problema. É, simplesmente, ver os dois lados: temos de fazer mais golos e também temos de sofrer menos golos", avaliou.



O técnico britânico abordou ainda as saídas dos defesas Ismael Sierra (emprestado ao Osasuna Promessas, de Espanha) e Volnei (transferido para os gregos do Panserraikos), o que deixou o setor mais recuado dos ‘canarinhos’ reduzido a quatro centrais de raiz.



Nesse sentido, deixou em aberto a chegada de um defesa central até ao encerramento do mercado.



“Obviamente, temos de ter o plantel equilibrado e essa é uma posição que temos de trabalhar. Vamos procurar chegar ao fim deste mercado em progresso constante”, garantiu, por fim.



O Estoril Praia, 12.º classificado, com 18 pontos, defronta o Santa Clara, quinto, com 31, em partida agendada para as 14h30 locais (15h30 em Lisboa) de sábado, no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, com arbitragem de Miguel Fonseca, da Associação de Futebol do Porto.