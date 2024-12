Treinador do Estoril prevê um Braga desafiante

Ian Cathro assegurou que o bom momento que o emblema da Linha de Cascais atravessa – conquistou quatro pontos nas últimas duas jornadas realizadas – não muda a forma séria com que prepara o embate com os minhotos, cuja capacidade e experiência competitiva fez questão de salientar na antevisão à partida.



“Fazemos a nossa análise baseada na observação da equipa, no processo de jogo e nas várias alternativas e dinâmicas que eles têm. Sabemos que é uma equipa com muito talento e também experiência, preparada para competir ao nível em que eles estão, que é lá em cima. Vai dar-nos uma exigência maior e um grande desafio”, antecipou o técnico, em conferência de imprensa.



O escocês encarou com naturalidade a mudança de perspetiva que a vitória de domingo sobre o Famalicão trouxe para o Estoril Praia, que passou de uma crise desportiva para uma situação confortável de apenas ter perdido um dos últimos cinco jogos que disputou.



“Esta é a vida de uma equipa de futebol. Eu não vivo assim, já disse várias vezes que o meu foco é no trabalho diário, melhorar todos os aspetos, todos os dias. Se a equipa começa a semana com um ou dois resultados negativos, o meu trabalho é o mesmo”, garantiu Ian Cathro.



O treinador do Estoril Praia não se deslumbra com a fase favorável, ainda que reconhecendo que o panorama em redor será, de facto, mais agradável: "Obviamente que procuramos sempre a vitória, nem sempre é possível, mas se essa análise for feita por vocês, que estão do outro lado da ‘mesa’, é bem melhor que o contrário".



O técnico manteve as dúvidas sobre o esquema tático a utilizar na deslocação a Braga, podendo prosseguir com o 3x4x3 lançado com sucesso frente ao Famalicão, ou o 4x3x3 utilizado ao longo da época. Da mesma forma, manteve em aberto a identidade do substituto de Vinícius Zanocelo, que falhará o encontro por cumprir um jogo de suspensão.



“Eu não tenho dúvidas, mas não vou dizer. O que vou dizer é que vamos sempre procurar a melhor opção para sermos capazes de competir melhor ao longo do nosso caminho”, assegurou.



Além do castigado Zanocelo, para este desafio o treinador do Estoril Praia não pode contar com o defesa Pedro Amaral e o médio Xeka, que recuperam de lesão.



O Estoril Praia, 11.º classificado, com 13 pontos, joga esta sexta-feira no terreno do Sporting de Braga, quinto, com 23, numa partida agendada para as 20h15, com arbitragem de Bruno Vieira.