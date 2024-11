Treinador do Estrela aprendeu com a goleada do Benfica

Em conferência de imprensa, na véspera da visita ao Farense, da 12.ª jornada da I Liga, José Faria disse que esta “foi uma semana normal, tranquila, igual às outras” e que a goleada sofrida na Luz, no sábado, “não vai afetar” no encontro de sexta-feira.



“Até aos 60 minutos dividimos o jogo com o Benfica. Podia estar 2-0, 2-1, 3-1. Um Benfica diferente daquilo que era, agora é uma das cinco equipas da Europa a criar mais lances de perigo. Acabámos por sofrer três golos que não estavam contemplados. Foi muito mau, mas dissecando toda esta informação temos de ver que houve coisas positivas. O pior foram as situações do Ferro e do André Luís (que se lesionaram). O 'chip' é para o campeonato, que é o nosso maior objetivo”, assumiu.



Ainda sobre o jogo da Luz, José Faria lembrou os elogios feitos ao guarda-redes Samuel Soares, habitual suplente, e considerou que até aos 60 minutos, quando o Benfica faz o 4-0, as duas equipas tinham oportunidades de golo idênticas, mas que, depois desse momento, preferiu poupar o defesa Ferro e “lançar alguns miúdos”.



“Não vamos fugir à questão que foi um resultado que não estávamos à espera. Mas também houve coisas positivas. Foi uma semana normal de trabalho. Estamos preparados para o jogo de amanhã (sexta-feira). Esta derrota não vai afetar”, afirmou o treinador, que disse ter a certeza que a sua equipa vai “dar uma grande resposta” em Faro.



Jogo difícil em Faro



Sobre o encontro com o Farense, José Faria espera “um jogo muito difícil” e lembrou “uma rivalidade história, mas saudável”, entre dois históricos do futebol português, que regressaram a um patamar do qual nunca deviam ter saído.



“Jogadores com grande qualidade dos dois lados, uma casa com ambiente espetacular, como é o São Luís. Só isso traz pimenta. Trocaram de treinador, o Tozé (Marreco) trouxe uma nova energia, trouxe estabilidade e uma maneira diferente de jogar, e os resultados têm ajudado. É uma equipa com potencial, num lugar que não representa essa qualidade. Assim como o Estrela”, referiu.



Apesar de se defrontarem duas equipas que estão nos lugares perigosos da I Liga, José Faria acredita que este jogo “não é determinante” na luta pela manutenção.



“Sabemos que é um adversário direto, sabemos que são três pontos que podem ser quatro ou um que deixa tudo na mesma. A semana decorreu de forma natural, tivemos de 'lamber as feridas'. (...) Estamos mais unidos do que nunca, caímos nesta situação juntos, vamos sair dela juntos. Se alguém está à espera de um Estrela enfraquecido, desengane-se”, garantiu.



Ainda sem poder contar com Nani, após a morte do seu pai, o Estrela da Amadora vai tentar ganhar pela primeira vez como visitante, com os ‘tricolores’ a terem apenas um empate fora do Estádio José Gomes, logo na primeira jornada, frente ao Sporting de Braga.



“Não vejo nenhuma razão especial. Há fator casa preponderante na maior parte das equipas. Gostamos muito de jogar aqui no José Gomes. Encaramos todos os jogos a olhar para dois resultados, em primeiro a vitória e depois se não for possível o empate, seja em Faro, na Luz ou no Dragão”, afiançou.



O Estrela da Amadora, 15.º classificado, com nove pontos, visita na sexta-feira, às 20h15, o Farense, 18.º e último, com cinco, no encontro de abertura da 12.ª ronda.