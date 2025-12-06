Treinador do Estrela da Amadora pede reação à goleada sofrida com o Sporting

O emblema da Reboleira recebe o conjunto arouquense, um rival direto na luta pela manutenção no principal escalão, após uma derrota por 4-0 no Estádio José Alvalade, reconhecendo não ter gostado da “imagem” deixada pelos seus comandados.



“Acho que se pode tirar muita coisa e aprender muito do que foi o jogo de Alvalade. Queremos muito responder, não só pela derrota, mas também não gostei da imagem que passámos, acho que podíamos e devíamos ter dado outra imagem em Alvalade. Queremos muito responder contra o Arouca e fazê-lo com um grande jogo amanhã [domingo] e dar-nos essa alegria aos nossos adeptos”, atirou, na antevisão ao encontro de domingo.



Os 'tricolores' defrontam o atual penúltimo classificado, com João Nuno determinado em explorar o momento que o adversário atravessa e as suas debilidades, já identificadas: “Acho que o Arouca tem sido uma equipa que tem tido algumas dificuldades em equilibrar-se”.



Por outro lado, o treinador 'estrelista' reconhece potencial e capacidade ofensivas ao Arouca, pelo que não hesitou em deixar a sua ‘receita’ para evitar dissabores perante os seus adeptos.



“Temos de defender bem amanhã e ser muito consistentes. Esse é, portanto, um objetivo nosso para o jogo”, salientou.



João Nuno deixou em aberto um dos lugares na defesa, a discutir entre Atanas Chernev e Otávio Galdino, depois de, frente ao Sporting, ter lançado o brasileiro aos 33 minutos de jogo para substituir, por opção, o internacional búlgaro.



“Naquele momento estávamos perdidos no jogo e foi uma questão de eu precisar de fazer algumas alterações. Achei que o Otávio iria dar-nos capacidade na bola parada e ia ser mais agressivo no jogo aéreo e precisávamos de mexer em alguma coisa. O Atanas, como todos os jogadores, pode sair aos 10, aos cinco ou 30 minutos. Quando não estamos no nosso melhor, não há espaço para continuar”, rematou.



O Estrela da Amadora, 14.º classificado da I Liga, com 11 pontos, recebe o Arouca, 17.º e penúltimo, com nove, em partida marcada para domingo, às 18:00, no Estádio José Gomes, na Amadora, com arbitragem de João Gonçalves, da associação do Porto.