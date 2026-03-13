Treinador do Famalicão adverte que candidatura à Europa exige "bases sólidas"

Na antevisão ao encontro no Estádio D. Afonso Henriques, Hugo Oliveira destacou a dificuldade de jogar em Guimarães, considerando que se trata de um dos contextos mais exigentes do campeonato português.



“Esperamos uma partida extremamente difícil, num estádio em que é difícil para toda a gente”, afirmou, lembrando que o Vitória é “tradicionalmente um clube que luta por objetivos grandes”, por posições europeias e que apresenta, habitualmente, “plantéis fortes, com talento e ambição”.



Apesar disso, Hugo Oliveira garantiu que o Famalicão não pretende abdicar da identidade competitiva que tem marcado a temporada, sublinhando que o foco da equipa está sobretudo na forma como quer jogar.



O técnico admitiu também que o ambiente no Estádio D. Afonso Henriques representa uma dificuldade adicional, mas entende que esse cenário deve ser encarado como parte da experiência competitiva.



“Quem não desfrutar destes jogos, não desfruta do futebol”, referiu, defendendo que jogar “perante um ambiente apaixonado e quente” deve ser vivido como um privilégio, na expectativa de que o Famalicão consiga “sair do estádio com um sorriso”.



Questionado sobre a recente mudança de treinador no Vitória de Guimarães, que vai ser orientado por Gil Lameiras após a saída de Luís Pinto, o técnico considerou que a equipa vimaranense poderá apresentar alguns ajustes, embora a base do trabalho realizado se mantenha.



Hugo Oliveira deixou ainda uma palavra a Luís Pinto, a quem enviou “um abraço”, considerando que o técnico deve estar “extremamente orgulhoso” do trabalho realizado, lembrando a conquista da inédita Taça da Liga, antevendo que, “certamente, vai ter novas oportunidades”.



Questionado sobre a possibilidade de o Famalicão lutar por lugares europeus, o treinador considerou que esse tipo de ambição exige projetos estruturados e sustentados no tempo.



Na sua perspetiva, chegar às competições europeias implica mais do que um bom momento desportivo e exige condições estruturais e organizativas consistentes.



“Os projetos precisam de bases extremamente fortes”, afirmou, referindo a importância de infraestruturas, de uma academia em desenvolvimento, de estádios condizentes com os objetivos e de um plantel com maturidade competitiva.



Hugo Oliveira reconheceu que esse é o caminho que o Famalicão procura consolidar, enquanto cresce de forma sustentada.



“O projeto que temos aqui no Famalicão é desenvolver o clube para estar preparado sempre para ser melhor e dar passos em frente”, concluiu.



O Famalicão, sexto classificado, com 39 pontos, defronta no sábado, às 15:30, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, o Vitória local, nono com 32, em partida da 26.ª jornada da I Liga, que vai ser arbitrado por Hélder Carvalho, da associação de Santarém.



