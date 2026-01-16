Treinador do Famalicão confiante após paragem e aponta aos pontos nos Açores

Na antevisão ao encontro nos Açores, agendado para domingo, o técnico destacou a importância das duas semanas de paragem competitiva, sublinhando que permitiram regressar aos fundamentos e princípios do modelo de jogo.



“Foi bom ter este tempo para trabalhar, olhar para nós, para as nossas ideias, e voltar às bases. Gostamos de competir e temos muita fome de voltar aos jogos”, afirmou, em conferência de imprensa.



Hugo Oliveira reconheceu que a equipa atravessa um momento menos positivo em termos de resultados, mas reforçou a convicção no trabalho desenvolvido e no projeto do clube, garantindo ainda que o grupo está bem do ponto de vista psicológico, consciente e autocrítico.



“Os jogadores sabem por que é que as coisas acontecem bem ou menos bem. Há muita dedicação, rigor e identificação com o projeto, desde a administração até ao balneário, e isso dá-nos segurança para o futuro”, referiu.



Sobre o adversário, Hugo Oliveira anteviu um jogo exigente, frente a uma equipa experiente e organizada, num estádio tradicionalmente difícil: “O Santa Clara sabe muito bem o que faz e é muito competitivo. É um desafio grande, num local onde as melhores equipas sentem dificuldades, e nós gostamos disso”.



Questionado sobre o equilíbrio entre juventude e maturidade do plantel, o técnico considerou tratar-se de um processo natural de crescimento, defendendo que a energia dos jogadores mais jovens terá de ser acompanhada por melhor leitura dos momentos do jogo, o que redundará em "melhores resultados”.



Hugo Oliveira mostrou-se tranquilo perante eventuais saídas ou entradas neste 'mercado' de janeiro, sublinhando a confiança no plantel atual, que é composto por um "grupo equilibrado e preparado" de jogadores.



O Famalicão, em oitavo lugar, com 23 pontos, desloca-se no domingo, às 15:30, aos Açores, para defrontar o Santa Clara, 14.º, com 17, numa partida que será arbitrada por Márcio Torres, da associação de Viana do Castelo.