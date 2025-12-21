Treinador do Famalicão quer surpreender Benfica "no melhor momento da época"

Na conferência de imprensa de antevisão ao encontro no Estádio da Luz, Hugo Oliveira reconheceu a exigência do desafio, mas prometeu um Famalicão a querer defender a sua invencibilidade nos jogos fora, na I Liga, esta época.



“Vai ser um jogo extremamente difícil para nós, mas também acredito que o Benfica vai encontrar dificuldades. É um adversário que está no melhor momento da época, mais sólido, mais coeso e muito forte perante o seu público”, afirmou Hugo Oliveira.



O treinador destacou a evolução recente dos ‘encarnados’, apontando maior clareza no processo ofensivo e na tomada de decisão dos jogadores, mas garantiu que o Famalicão mantém princípios bem definidos, independentemente do palco ou do opositor.



“O Famalicão tem a sua própria forma de estar e joga sempre da mesma maneira. O nosso objetivo é jogar para ganhar e trazer pontos para casa, para fazer felizes os nossos adeptos”, assegurou.



Hugo Oliveira recordou a abordagem adotada em deslocações anteriores a estádios tradicionalmente difíceis, nomeadamente no último desafio, para a Taça de Portugal, frente ao FC Porto [derrota por 4-1], defendendo que cada jogo exige uma leitura específica.



“No Dragão tivemos a nossa forma de estar e uma estratégia própria. Agora, com o Benfica, também não vamos abdicar dos nossos princípios. Cada adversário tem características diferentes e cada jogo tem a sua história”, referiu.



Apesar de reconhecer o "favoritismo do adversário", o técnico famalicense salientou reiterou a ambição de discutir o resultado e sair de Lisboa com um desfecho positivo.



“É um adversário extremamente forte, com jogadores e treinador muito experientes. Vamos tentar ser competitivos e, no fim, retirar aquilo que queremos retirar, que são pontos e, sobretudo, a vitória”, disse.



O treinador dos famalicenses valorizou ainda o registo fora de casa, lembrando que a equipa continua invicta como visitante no campeonato e pretende prolongar essa série, mesmo num palco exigente.



“Nós temos uma forma de estar fora que tem dado resultado. Ainda não perdemos fora e queremos continuar nessa senda. Acreditamos que podemos sair da Luz com pontos, mas queremos sair com uma vitória”, concluiu.



O Famalicão, sexto classificado, com 23 pontos, visita na segunda-feira, às 20:45, o Benfica, terceiro com 32, em encontro da 15.ª jornada da I Liga, sob arbitragem de André Narciso, da associação de Setúbal.