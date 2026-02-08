Treinador do Famalicão rejeita olhar para o AVS como adversário "ideal"

Após uma derrota substancial frente ao Gil Vicente (5-0), na última ronda, o conjunto famalicense procurará reagir na receção ao último classificado, que ainda não venceu para o campeonato e somou apenas cinco pontos.



"Não há adversários ideais. O ideal é chegarmos a todos os jogos com a convicção de lutar pela vitória, seja contra quem for. Se nos deixamos ir nessa ideia, estamos mais perto de cometermos erros", sublinhou o técnico, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro de segunda-feira.



Hugo Oliveira lembrou o jogo que os avenses disputaram na última quinta-feira, em que, apesar de terem sido eliminados pelo Sporting nos quartos de final da Taça de Portugal, levaram os bicampeões nacionais a prolongamento (3-2).



"Todos os jogos são extremamente complicados, ainda mais a partir desta fase, com todos os resultados que têm acontecido. O AVS vem de um resultado que, apesar de ter sido negativo, demonstra que a equipa está unida e ligada", destacou.



Na presente ronda, o Moreirense e o Vitória de Guimarães perderam e o Estoril Praia empatou, uma conjuntura de resultados que pode isolar o Famalicão na sexta posição, em caso de triunfo, algo que Hugo Oliveira desvaloriza, reiterando que o clube deve apenas olhar para si mesmo.



O técnico abordou ainda a saída de Zabiri para o Rennes, numa operação que pode render até 12 milhões de euros aos ‘cofres’ famalicenses, bem como a permanência de Gustavo Sá, que rejeitou a mudança para o Al Ittihad, orientado pelo português Sérgio Conceição.



"Desejamos toda a sorte do mundo ao Zabiri. É mais um jogador formado no Famalicão a chegar a um patamar alto do futebol europeu. O interesse no Gustavo Sá é mais uma prova da qualidade do projeto que temos. Acabou por não sair, fico feliz que esteja connosco. É um grande jogador, acabará por dar um passo na carreira e levar o nome do Famalicão por esse futebol de alto nível fora", augurou.



O treinador confirmou ainda que Rafa Soares está de regresso às opções, esperando ainda os regressos de Rodrigo Pinheiro e Roméo Beney com brevidade.



O Famalicão, oitavo classificado da I Liga, com 29 pontos, recebe o AVS, 18.º e último, com cinco, a partir das 18:45 de segunda-feira, em encontro arbitrado por Luís Filipe, da associação de Lisboa.



