Treinador do Farense põe lugar à disposição

“O meu lugar está sempre à disposição, se [o presidente] achar que deve alterar alguma coisa naquilo que é o grupo, se o meu trabalho não estiver a ser suficiente”, disse o técnico, na conferência de imprensa após o jogo, reafirmando o que já tinha revelado na 'flash-interview' da SportTV.



Assumindo “todas as responsabilidades por tudo o que se passar esta época”, Tozé Marreco reafirmou: “Se aquele homem achar que há mais hipóteses de o Farense se manter na I Liga sem estar eu ao comando, dou-lhe um abraço e faço as minhas malas para Coimbra”.



Após as declarações de Tozé Marreco, Rui Gomes, administrador da SAD, que assistiu à conferência de imprensa, deu um abraço ao treinador e, perante os jornalistas presentes, afirmou de forma audível: “Você é o nosso treinador”.



O treinador revelou também aos jornalistas que, após o encontro com os madeirenses, os cinco capitães lhe transmitiram “apoio incondicional”.



“Os cinco capitães quiseram falar comigo [após o jogo]. Quiseram passar-me toda a 'carta branca' no aspeto de estarem disponíveis para tudo o que eu decida em prol do grupo. Um apoio que lhes agradeci e que me foi muito importante também, mostrarem um apoio incondicional ao meu trabalho, de que eu não estava à espera”, salientou.



Após 21 jogos disputados, o Farense ocupa o 17.º e penúltimo lugar da I Liga, com 15 pontos.