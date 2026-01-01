Treinador do Moreirense quer voltar a vencer perante AVS difícil “de avaliar”

Sem qualquer vitória desde o êxito em Arouca, por 2-0, em 02 de novembro de 2025, a equipa minhota quer-se apresentar em Vila das Aves, localidade que dista seis quilómetros de Moreira de Cónegos, “focada em impor as ideias”, após uma pausa competitiva de 12 dias, fruto do adiamento da receção ao Tondela, da 16.ª jornada, para 11 de janeiro.



“Foi uma pausa que nos fez bem. A equipa não baixou significativamente a nível exibicional. Foi mais nos resultados. Queremos ao máximo voltar às vitórias. Não é fácil de avaliar o que [o AVS] pode fazer com o novo treinador. O jogo do Dragão não é representativo do que pode fazer”, disse, na antevisão ao desafio marcado para sábado, às 20:30.



Apesar de o próximo adversário só ter quatro pontos e contabilizar três treinadores na presente época – José Mota, João Pedro Sousa e, agora, João Henriques -, o técnico do Moreirense recusa olhar para a tabela na antecâmara do jogo e lembrou que “todos os jogos são difíceis” por motivos diferentes.



“Os jogos têm características diferentes. Não significa que sejam mais fáceis ou difíceis. Todos são difíceis. Há jogos onde o maior desafio é tático, outros onde é físico, outros onde é motivacional. Temos de criar condições para vencer qualquer adversário”, argumentou.



O ‘timoneiro’ da formação do concelho de Guimarães mostrou-se ainda convencido de que o AVS, mais unido e estável desde a entrada de João Henriques, se vai apresentar “motivado e forte” para um jogo que sobressai pela proximidade geográfica das equipas, o que obriga os ‘cónegos’ a estarem “muito alerta”.



“Tem recursos para nos ‘fazer mal’. Tem uma equipa muito alta, que nos vai obrigar a estar atentos na bola parada. Tem extremos ‘explosivos’, que exploram as ‘costas’ da defesa adversária”, detalhou.



Vasco Botelho da Costa disse ainda que o emblema que representa encara o mercado de transferências de inverno com “o objetivo de melhorar” o plantel e enalteceu o treino aberto que antecedeu a conferência de imprensa, que reuniu cerca de 150 espetadores no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas.



“Jogamos para os nossos adeptos. Os clubes são os adeptos, as pessoas. Quando me falaram da oportunidade de lhes abrir as portas, dei um ‘sim’ instantâneo. São muito importantes para nós. Têm sido um apoio muito significativo. Apelamos a que, na Vila das Aves, aqui perto, estejam uma vez mais connosco”, disse, acerca de uma sessão em que o extremo Joel Jorquera foi o único ausente.



O Moreirense, oitavo classificado da I Liga portuguesa, com 20 pontos, visita o AVS, 18.º e último, com quatro, em partida agendada para sábado, às 20:30, no Estádio do Clube Desportivo das Aves, em Vila das Aves, no concelho de Santo Tirso, com arbitragem de Miguel Fonseca, da associação do Porto.