Treinador do Moreirense vinca equipa no “bom caminho” antes de receber Tondela

Sétima classificada, com 24 pontos após 16 jogos, a equipa de Moreira de Cónegos tem a oportunidade de concluir a primeira volta no sexto posto, com os mesmos 27 pontos do Sporting de Braga, quinto classificado, caso vença os beirões em partida agendada para as 18:00.



“Olhamos para a equipa, do ponto de vista coletivo e individual, no início do campeonato e agora, e vimos crescimento. Temos de ter evolução, mas também de traduzir isso em pontos. Isso [a pontuação] diz que estamos no bom caminho. Mas o mais difícil é mantermo-nos no bom caminho. Temos de continuar a trabalhar”, disse, na antevisão à partida.



O treinador, de 36 anos, acrescentou que o registo pontual deixa os ‘cónegos’ “muito confortáveis” para a concretização do “grande objetivo”, a manutenção, apesar de não “pensar muito nos pontos a conquistar”, nem se ‘agarrar’ aos que já conquistou.



Agradado com o facto de regressar ao Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, onde o Moreirense competiu pela última vez em 14 de dezembro de 2025, na goleada sofrida ante o Benfica (4-0), o ‘timoneiro’ dos minhotos alertou que o Tondela melhorou desde que Cristiano Bacci assumiu o comando técnico, em novembro.



“Na minha opinião, está mais competente desde a troca da equipa técnica. É uma equipa muito tática, com muito ataque à profundidade, muito jogo de corredores, muito cruzamento. Na nossa casa, temos de estar muito atentos e de ter pragmatismo”, observou.



Ciente de que a formação ‘auri-verde’, 17.ª classificada, com 12 pontos, tem “muita crença” e “muita competência” em diferentes momentos do jogo, Vasco Botelho da Costa reconheceu que o facto de Bacci ter orientado o Moreirense na segunda metade da época transata e conhecer os jogadores tem “sempre a sua dose de importância”, mas vincou que as “dinâmicas” do plantel a seu cargo são outras.



Sem hipótese de manter Dinis Pinto no lado direito da defesa, fruto do castigo pela acumulação de cinco cartões amarelos, o treinador disse que vai recuar Diogo Travassos, habitualmente utilizado no ataque, mas recusou adiantar quem vai ser a novidade na frente.



Vasco Botelho da Costa comentou também a saída do extremo Joel Jorquera, emprestado ao Múrcia, do terceiro escalão espanhol, mostrando-se compreensivo com o facto de o jogador não estar “plenamente satisfeito” com o tempo de utilização.



“Luto muito pela felicidade deles [jogadores], mas o primeiro objetivo é ajudar o Moreirense. Costumo dizer a brincar que há 11 que ajudo muito, cinco que ajudo mais ou menos e sete ou oito que não consigo ajudar nada. Quando um jogador não está plenamente satisfeito, eu compreendo, porque a carreira deles é curta”, realçou.



O Moreirense, sétimo classificado da I Liga portuguesa, com 24 pontos, recebe o Tondela, 17.º e penúltimo, com 12, em partida agendada para domingo, às 18:00, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, no concelho de Guimarães, com arbitragem de Sérgio Guelho, da associação da Guarda.



