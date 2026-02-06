Futebol Nacional
Treinador Petit promete Santa Clara com ambição e ideia de jogo “bem vincada”
O novo treinador do Santa Clara, Petit, prometeu hoje uma equipa “sempre ambiciosa” com uma “ideia de jogo bem vincada” e considerou que o plantel tem “qualidade” para fazer um “bom trabalho” na I Liga de futebol.
T“[Prometemos] trabalharmos jogo a jogo para conseguirmos sempre lutar pelos três pontos. Uma equipa sempre ambiciosa, com uma ideia de jogo bem vincada. Que os jogadores desfrutem daquilo que é a mensagem passada no nosso dia a dia”, afirmou.
Petit, que substituiu Vasco Matos no comando técnico do conjunto açoriano, falava no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na antevisão ao embate com o Estrela da Amadora para a 21.ª jornada da I Liga, na primeira conferência de imprensa como treinador do Santa Clara.
O técnico revelou ter aceitado o convite pelo “desafio e a ideia do clube”, que tem um “projeto bom e aliciante”, e confessou estar “feliz” por regressar ao futebol, porque “já estava há algum tempo parado”.
“Fui muito bem recebido, não só pela estrutura, como pelos jogadores, pelos açorianos e pela região e a diáspora”, frisou.
Petit disse querer uma “equipa à imagem da região”, defendendo que o grupo “tem qualidade em termos individuais” e que o coletivo vai ser “trabalhado aos poucos”.
“Sabemos da responsabilidade que é o campeonato português. Temos 14 jogos pela frente. O nosso objetivo é sempre melhorarmos os jogadores e trabalharmos da melhor forma para preparar cada jogo para lutar pelos três pontos. É isso que prometemos aos nossos adeptos”, reforçou.
O treinador destacou a importância de o Santa Clara ser “rigoroso nos comportamentos ofensivos e defensivos” e insistiu que existe “qualidade e matéria” para realizar um “bom trabalho".
"Uma palavra que nunca pode fugir é o compromisso, a atitude e a intensidade que metemos. Isso faz parte do meu ADN como treinador”, salientou.
Questionado sobre o sistema que vai implementar, Petit considerou que mais importante do que o sistema são os “comportamentos” e a forma como é possível “tirar partido” das qualidades de cada jogador.
“Há uma história para trás bem feita pelo Vasco [Matos] que conseguiu subir à I Liga, meter a equipa nas competições europeias. Foi um trabalho bem feito. Os ciclos fazem isso. É por isso que estou aqui porque senão não estava cá”, defendeu.
Petit, de 49 anos, encontrava-se sem clube desde que abandonou o Rio Ave, no final da época passada, após o 11.º lugar na classificação.
O treinador Vasco Matos e o Santa Clara chegaram acordo no sábado para a rescisão do contrato, após a derrota caseira com o Estoril Praia (4-2), que deixou a equipa açoriana no 16.º e antepenúltimo lugar da classificação, com 17 pontos.
Ao serviço do Santa Clara, Vasco Matos, que orientava a equipa desde 2023/24, conquistou a II Liga e conseguiu a melhor classificação e pontuação de sempre do clube açoriano na primeira divisão, na temporada passada (quinto lugar, com 57 pontos).
