Treinador quer Santa Clara à procura da "consistência" frente ao Casa Pia

“Esperamos um adversário difícil. Uma equipa extremamente competitiva. Uma equipa que já demonstrou que pode roubar pontos em muitos campos. É isso que a gente espera: um jogo muito equilibrado que esperamos desequilibrar para o nosso lado”, afirmou.



O treinador falava no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na véspera da receção ao Casa Pia a contar para a 13.ª jornada do campeonato.



Depois de ter levado o Santa Clara à melhor classificação da sua história na época transata (quinto lugar), Vasco Matos reiterou que “sabia que este ano iria ser mais difícil” e admitiu que já aconteceram “um ou dois resultados que fugiram à perspetiva” da equipa.



“É um campeonato extremamente competitivo, extremamente equilibrado. Temos, acima de tudo, de estar muito concentrados no nosso trabalho e naquilo que temos vindo a desenvolver e ir cada vez mais à procura daquilo que temos falado que é a nossa consistência”, reforçou.



O treinador afirmou que o Santa Clara está a “melhorar” e destacou que “saber viver com os resultados” também contribui para o “crescimento” da formação açoriana, que vem de um empate em Vila do Conde com o Rio Ave (1-1) na jornada anterior.



“Não olhávamos para a tabela classificativa [antes] e também não o fazemos agora. Sabemos da importância de uma vitória, mas temos de nos focar é naquilo que são os nossos comportamentos, naquilo que temos de prolongar e no que temos de erradicar”.



Questionado pela possibilidade de os árbitros portugueses fazerem greve em jogos do campeonato, Vasco Matos apelou à “união de todos os agentes do desporto” e lembrou que o “respeito deve sempre imperar”.



“Obviamente que as emoções do jogo nos levam a ter comportamentos que não são sempre os melhores, mas nós, todos os agentes que estão no desporto, [devemos] tentar encontrar um ponto de equilíbrio para que as coisas funcionem bem e haja harmonia”, salientou.



O treinador adiantou, também, que o jogador Vinicius “ainda está em avaliação” para o próximo encontro.



O Santa Clara, 12.º classificado com 12 pontos, recebe o Casa Pia, 15.º com nove, no próximo sábado, às 14:30 locais (15:30 em Lisboa), no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, com arbitragem de Diogo Rosa (Associação de Beja).

