Treinador Vasco Seabra renova com o Arouca até 2027

O técnico, de 42 anos, chegou aos `lobos` em outubro de 2024, com o clube na 16.ª posição do campeonato, tendo depois estabilizado para terminar a época passada num confortável 12.º lugar, com 38 pontos.

Esta temporada, a formação do distrito de Aveiro ocupa atualmente o 11.º posto, a três pontos de igualar a marca do ano anterior, com três jogos ainda por disputar na competição.

Vasco Seabra já conta com bastante experiência no futebol português, com passagens por um total de nove clubes, entre eles Famalicão, Boavista, Marítimo e Estoril Praia, porém, com 59 partidas orientadas até ao momento, o Arouca já é o clube que mais representou enquanto treinador.

Agora, o técnico, natural de Paços de Ferreira, parte pela primeira vez na carreira para uma terceira época consecutiva ao leme do mesmo clube.