Treze adeptos identificados pela PSP em Leiria

A Polícia de Segurança Pública identificou quarta-feira 13 adeptos no decurso do policiamento ao jogo entre Benfica e Sporting de Braga (3-0), da meia-final da Taça da Liga de futebol, que decorreu no Estádio Municipal de Leiria.

Cinco desses adeptos foram identificados por deflagração de engenhos pirotécnicos, no exterior do estádio, ficando impedidos de assistir ao jogo, enquanto um outro foi expulso do recinto por deflagração de engenhos pirotécnicos no interior do estádio, informa o Comando Distrital da PSP de Leiria, em comunicado.



Seis pessoas foram identificadas por apresentar uma taxa de alcoolemia superior à permitida por lei à entrada do Estádio Municipal de Leiria, tendo sido impedidas de assistir à segunda meia-final, que os encarnados ganharam por 3-0.



Um adepto foi identificado por suspeita de venda ilícita de bilhetes para o jogo, “resultando na apreensão de dois títulos de ingresso e ainda quatro petardos, uma tocha e um engenho já deflagrado”, informa a PSP.



“Foram levantados os respetivos autos de contraordenação que serão remetidos à Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD), para aplicação das medidas administrativas de interdição. Relativamente à situação de suspeita de venda ilícita de títulos de ingresso, foi elaborado o respetivo auto de notícia para conhecimento do Ministério Público”, conclui o comunicado.



O Benfica apurou-se para a final da Taça da Liga de futebol, depois de vencer o Sporting de Braga por 3-0, em jogo da meia-final, marcando encontro com o Sporting na partida decisiva de sábado.