Uilton troca Paços de Ferreira pelo Qatar

”, pode ler-se na nota partilhada nas redes sociais do Paços.Uilton Silva representou durante seis épocas e meia a formação nortenha, contabilizando um total de 216 jogos, tendo anotado 16 golos.Na despedidaNo Paços, Uilton sagrou-se campeão da II Liga, em 2018/19, tendo participado ainda na campanha que reconduziu a equipa às competições europeias, em função do quinto lugar final, em 2020/21, tendo representado a equipa, no ano seguinte, na Liga Conferência.Não foram revelados pormenores sobre a transferência de Uilton, a primeira saída do Paços no mercado de inverno, após a ‘devolução’ dos avançados equatorianos Renteria (Independiente Juniors) e Emerson Pata (Independiente del Valle).