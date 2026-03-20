Um minuto de silêncio por Silvino Louro





(Com Lusa)

“A homenagem acontecerá em todos os jogos das competições organizadas pela FPF que decorrem entre esta sexta-feira e o próximo domingo, 22 de março”, refere o organismo em comunicado publicado no seu sitio na Internet.Natural de Setúbal, onde nasceu em 1959, Silvino Louro foi um dos principais guarda-redes nacionais, com passagens por Vitória de Setúbal, Vitória de Guimarães, Desportivo das Aves, Benfica, FC Porto e SalgueirosInternacional em 23 ocasiões, Silvino dedicou o resto da carreira ao treino especializado de guarda-redes, com passagens por FC Porto, Chelsea, Inter de Milão, Real Madrid e Manchester United, na equipa técnica de José Mourinho.“Mais do que o guarda-redes, Silvino Louro ficará para a história do futebol Português pelo caráter, profissionalismo e boa disposição, numa figura consensual para todos os adeptos”, refere a FPF.O velório está agendado para hoje na Mesquista Central de Lisboa (17:30), sendo que o funeral terá lugar no sábado (15:15), no Cemitério de Vale Flores, localizado no Feijó, em Almada.