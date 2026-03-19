Morreu Silvino Louro

"A FPF associa-se à dor da família, dos amigos e de todos os que com ele privaram, recordando com respeito e reconhecimento o contributo e legado de Silvino Louro para o futebol português. Mais do que o guarda-redes, Silvino ficará para a história pelo caráter, profissionalismo e boa disposição, numa figura consensual para todos os adeptos", lê-se numa nota publicada no sítio oficial do organismo na Internet.







Nascido em Setúbal, em 1959, Silvino começou como profissional precisamente no Vitória de Setúbal em 1977, passando pelo Vitória de Guimarães antes de dar o salto para o Benfica na época de 1984-85. Na Luz, apesar de uma fase inicial à sombra do lendário Manuel Bento e de um empréstimo ao Desportivo das Aves, Silvino conquistou vários títulos nacionais.





Conquistou também títulos no FC Porto e passou igualmente pelo Salgueiros onde terminou a carreira de futebolista em 1999/00. Representou ainda Portugal em 23 ocasiões.





Após retirar-se dos relvados, tornou-se um dos colaboradores mais próximos de José Mourinho, acompanhando-o como treinador de guarda-redes e adjunto em clubes como FC Porto, Chelsea, Inter de Milão, Real Madrid, e Manchester United.





O último cargo enquanto treinador foi cumprido no Al Hilal Omdurman, em 2021, no Sudão.