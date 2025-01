União de Leiria e Desportivo de Chaves empatam em jogo em atraso da II Liga

Separadas por um ponto no primeiro terço da classificação, leirienses e flavienses repartiram pontos e também o domínio de cada uma das partes.



Começou melhor a União de Leiria, que chegou ao golo cedo, num lance que exemplificou o padrão do primeiro tempo: perda de bola do Desportivo de Chaves, contra-ataque da equipa da casa e situação de perigo.



Na primeira falha dos visitantes, Roan Wilson dominou mal, Juan Muñoz lançou na esquerda Alisson que, muito rápido, rematou para o 1-0 aos cinco minutos.



A União de Leiria confirmava o ciclo positivo - duas vitórias fora de casa -, enquanto o Chaves somava passes errados e perdas de bola.



Os leirienses, contudo, preferiram ficar na expectativa, procurando lançar contra-ataques a partir dos lapsos contrários.



Marco Alves percebeu a passividade a sua equipa e trocou dois jogadores aos 39 minutos, mas foi a União de Leiria que podia ter dilatado a vantagem. Sobre o intervalo, Jordan van der Gaag, só com Vozinha pela frente, rematou ao lado.



Contra a tentativa da União de Leiria para ‘adormecer’ o ritmo, o Desportivo de Chaves voltou dos balneários mais desperto e logo aos 46 Ayongo quase fez o empate.



A igualdade surgiu pouco depois, aos 52 minutos, numa boa combinação dos flavienses, que culminou Rúben Pina finalizou com remate forte.



O golo temperou o jogo, obrigando a União de Leiria a subir, o que permitia ao Chaves encontrar espaços para importunar Kieszek.



O conjunto de Marco Alves ganhou lucidez e retirou soluções aos locais.



O Desportivo de Chaves foi mesmo a equipa mais perto da vitória, mas na última situação clara, Wellington falhou o 2-1 em posição frontal.