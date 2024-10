V. Guimarães quer “voltar às vitórias” na I Liga

Após o triunfo por 2-1, na visita ao Djurgarden, na Liga Conferência, os minhotos viajaram diretamente para Lisboa e o técnico admitiu, em conferência de imprensa, no Estádio do Restelo, que “o cansaço existe”, salientando que “a motivação também tem de existir” e que “agora, é mudar o chip” uma vez que “não adianta nada” lamentar.



“É ter a noção de que no último jogo, em casa, empatámos aos 90+7 ou 90+8 minutos, estamos feridos nesse sentido, queremos voltar às vitórias no campeonato. É o que desejamos todos. Temos de nos adaptar a todas as circunstâncias”, afirmou o técnico.



Nesse sentido, recordou que o calendário sobrecarregado é fruto de estarem “inseridos em todas as competições”, reconhecendo que isso “faz parte” e que o grupo tem de “saber conviver com isso e adaptar-se”.



“Já sabíamos que podíamos passar por isso, mas é o que nós queremos, é o que os jogadores querem, estarmos inseridos em todas as competições. Estamos cientes do que isso implica e, neste caso, o descanso, mas eles [os jogadores] estão com uma ambição enorme e acredito que estamos prontos”, revelou o técnico vimaranense.



Pela frente, os minhotos têm um Estrela da Amadora em situação delicada na classificação, no 16.º lugar, mas Rui Borges lembrou que jogar na Reboleira “é sempre um jogo difícil, pelo campo que é” e pelo “contexto” que os ‘tricolores’ colocam.



“É um jogo difícil, independentemente da classificação do Estrela da Amadora. Muito competitivo, muito intenso, e nós temos de entrar nesse espírito: dar a vida em cada lance, como se fosse o último, aliar isso à nossa qualidade individual e coletiva para no fim percebermos que esse rigor de dar tudo em cada lance nos vai levar a vencer”, apontou.



O Vitória de Guimarães visita o Estrela da Amadora no domingo, em partida na nona jornada da I Liga de futebol prevista para as 20:30, no Estádio José Gomes, na Reboleira, e arbitragem de António Nobre, da associação de Leiria.



A equipa orientada por Rui Borges segue em quinto lugar no campeonato, com 14 pontos, e vem de vitórias sobre o Paços de Ferreira (3-1), na Taça de Portugal, e sobre o Djurgarden (2-1), na Liga Conferência, mas não venceu qualquer um dos últimos três jogos na I Liga.



O Estrela da Amadora, agora orientado por José Faria, segue no antepenúltimo lugar, com cinco pontos, e tem apenas uma vitória no campeonato.