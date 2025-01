Václav Sejk troca o Sparta de Praga pelo Famalicão

“Václav Sejk é o primeiro reforço de inverno do Futebol Clube de Famalicão. O avançado checo chega proveniente do Sparta Praga e assinou um contrato válido até ao final da presente temporada”, refere o emblema famalicense.



Ligado ao clube da capital da República Checa há varias temporadas, Sejk ingressa no Famalicão após ter estado cedido na primeira metade de temporada aos polacos do Zaglebie Lubin, pelos quais apontou um golo em 19 desafios oficiais.



Em declarações aos minhotos, o jovem, de 22 anos, mostrou-se “muito feliz” ao assinar por um “clube incrível e com condições espetaculares”.



“Estou muito feliz por ter assinado pelo Futebol Clube de Famalicão. É um clube incrível, com condições espetaculares e que está num nível muito alto no futebol português. Estou ansioso por poder jogar e melhorar o meu jogo e o da equipa”, manifestou.