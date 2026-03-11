Valadares Gaia vence Sporting e está na final da Taça da Liga feminina
O Valadares Gaia agendou encontro com o Torreense na final da Taça da Liga feminina de futebol, ao vencer o Sporting no desempate por grandes penalidades, após a igualdade 1-1 no final do tempo regulamentar da meia-final.
Cláudia Neto adiantou as `leoas`, aos 78 minutos, mas a norte-americana Jennie Lakip repôs o empate aos 90, adiando as decisões para o desempate por penáltis, em que a formação de Vila Nova de Gaia venceu por 3-0.
O Valadares Gaia apura-se, assim, pela primeira vez para a final da Taça da Liga, na qual vai defrontar em 28 de março o Torreense, que afastou o Benfica na outra meia-final, em fevereiro, também no desempate por castigos máximos.
A edição 2025/26 da competição irá consagrar um inédito vencedor, já que as seis até agora realizadas foram conquistadas por Benfica (cinco), ainda detentor do troféu, e Sporting de Braga (uma).