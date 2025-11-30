Vasco Seabra afirma que "cada segundo será valioso" frente ao Sp. Braga





(Com Lusa)

"Será um jogo difícil e importante, porque queremos demonstrar que não estamos no lugar que queremos e merecemos. Mas, este desejo tem de ser acompanhado de respostas, entusiasmo e responsabilidade. O Sporting de Braga é um adversário fortíssimo, que está no melhor momento da temporada. Vamos entrar com tudo, sabendo que cada segundo será muito valioso para nós, frente a um adversário com muitas valências", afirmou Vasco Seabra, na antevisão ao encontro.O Arouca está a viver o pior momento da época, com quatro derrotas consecutivas, com a última, frente ao Fafe, a ditar a eliminação da Taça de Portugal. Apesar da sequência negativa, o técnico de 42 anos não quer "lamentar", mas sim "liderar a reação"."Temos confiança total no nosso caminho. Os jogadores confiam em nós e nós confiamos neles. Não vamos ficar no chão, temos de dar resposta e isso tem de ser demonstrado desde o primeiro segundo. Sabemos que temos capacidade para inverter este ciclo", realçou.Ainda assim, Vasco Seabra reforça que é "natural" que os índices anímicos não estejam no nível desejado, reforçando que é sempre mais fácil trabalhar sobre vitórias."Podemos tentar fugir à questão, mas toda a gente cresce com a sensação de poder. Quando se ganha, parece que tudo sai bem e vice-versa. Acaba por se criar este efeito de bola de neve. Mas, nós temos esta reação dentro de nós. No jogo com o Rio Ave ainda fomos buscar o empate depois de sofrer quase no fim, na Madeira conseguimos uma vitória muito difícil. Amanhã [segunda-feira], queremos mostrar essa reação", admitiu.O técnico arouquense alertou ainda que, apesar de só ter quatro vitórias para o campeonato, o Sporting de Braga "está num momento ascendente" e tem demonstrado muita competência, frente a adversários difíceis.Mateo Flores continua de fora e é a única ausência dos 'lobos' para o encontro.O Arouca, 17.º classificado, com nove pontos, recebe na segunda-feira o Sporting de Braga, oitavo classificado, com 16, às 20:15, no Estádio Municipal de Arouca, sob arbitragem de Miguel Nogueira, da associação de Lisboa.