Vicens pede mais posse de bola





(Com Lusa)





Os bracarenses jogaram na quinta-feira, para a Liga Europa, tendo resgatado um empate em Glasgow frente ao Rangers (1-1), num jogo em que ‘ofereceram’ uma grande penalidade, por mão de Fran Navarro, e jogaram com menos uma unidade durante cerca de meia hora, devido à expulsão de Zalazar.Sobre esses dois erros, referiu que a equipa tem que “aprender a lição”, mas considerou que o que deve melhorar sobretudo é, “nos momentos em que o jogo se torne mais físico, ter a capacidade de minimizar as perdas de bola”.“Às vezes, por diversos fatores, não é fácil encontrar o homem que está livre, mas temos que continuar a ter essa personalidade de ter bola e, depois, vão aparecer as possibilidades. É a única coisa que posso apontar que nos faltou para termos mais o controlo do jogo. Mas, mesmo assim, nem se notava que estávamos a jogar com 10 e isso diz muito sobre a atitude da equipa”, disse.Quanto à expulsão de Zalazar, revelou que o internacional uruguaio “pediu desculpas aos colegas no balneário”, após o jogo, depois de ter deixado a equipa com 10, mostrando-se “arrependido”.“Temos que evitar estas coisas. Não podem acontecer, porque limitam as tuas possibilidades de competir. Internamente, trataremos isso como devemos tratar”, disse.Confrontado com as críticas recentes do FC Porto à calendarização do campeonato, Carlos Vicens 'esvaziou-as' com o exemplo do jogo no ‘Dragão’, da 10.ª jornada (derrota por 2-1).“Desde o início que digo o mesmo: o calendário é o que é. O Braga é a equipa portuguesa com mais jogos esta temporada e sabíamos que este é o calendário se quisermos continuar a ter êxito nas diversas competições. Quando jogámos no Dragão, tivemos um jogo a meio da semana, com o Santa Clara [para a Taça da Liga] e o FC Porto uma semana limpa”, frisou.Vicens lembrou: “Não usei isso como desculpa, mas chegámos menos frescos. O FC Porto decidiu ter o jogo com o Vitória de Guimarães [da Taça da Liga, a 04 de dezembro] num momento, nós decidimos pôr noutro, é o que é”.O Arouca regista quatro derrotas consecutivas, a última das quais diante do Fafe (2-1), da Liga 3, que lhe valeu a eliminação da Taça de Portugal, mas Carlos Vicens deixou elogios ao adversário e ao seu treinador, Vasco Seabra.“Não está a passar pelo seu melhor momento, mas é uma equipa que tem ideias claríssimas, uma identidade muito forte de como quer fazer as coisas e competir. Sabem como atacar e defender, mas isto é futebol de alto nível, é a primeira divisão portuguesa e há momentos assim. Há que valorizar a forma como fazemos as coisas, o legado que deixamos, isso diz tanto ou mais que os resultados”, disse, num elogio ao técnico contrário.OS minhotos só chegaram na sexta-feira a Braga e a ideia passa por “recuperar do esforço de Glasgow para fazer um bom jogo” na segunda-feira: “Queremos ser uma equipa concentrada, ambiciosa e competitiva. É nisso que estamos a pôr a energia nestes poucos dias que temos”.Sporting de Braga, oitavo classificado, com 16 pontos, e Arouca, 16.º, com nove, defrontam-se a partir das 20:15 de segunda-feira, no Estádio Municipal de Arouca, num jogo que será arbitrado por Miguel Nogueira, da Associação de Futebol de Lisboa.