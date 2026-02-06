Vasco Seabra espera um jogo "interessante" frente ao Vitória de Guimarães

"São dois momentos diferentes das equipas, com muitas mexidas em ambos e com processos mais madudros. Será um jogo bom e interessante de assistir, o Vitória é uma equipa agressiva que se manda para a frente. Estamos num momento crescente, nos últimos sete jogos tivemos quatro com a baliza a zeros. Deixa-nos mais seguros. Vai exigir muita alma, queremos fazer duas vitórias seguidas", disse Vasco Seabra, na antevisão ao encontro com os vimaranenses.



O Arouca esteve muito ativo no 'mercado' de janeiro, com seis entradas e quatro saídas. O técnico dos 'lobos' acredita que estes "ajustes" eram necessários para aumentar a competitividade interna e comentou as saídas de Jansonas e Solà e as entradas de Mayulu e José Silva, no último dia.



"O Arnau [Solà], pelo talento que tem, precisa de jogar com mais regularidade. O Jansonas no mesmo padrão. É muito jovem, tem um contrato de longa duração, mas entendemos que estar cá para ter poucos minutos seria contraproducente. O Fally tem características diferentes dos que ficaram e sentimos que pode fazer um percurso ascendente. O José Silva dá-nos mais projeção ofensiva pode-nos ajudar a crescer em termos internos", analisou.



Na vitória frente ao Rio Ave (0-3), Tiago Esgaio foi o único português entre os 22 titulares de ambas as equipas. Vasco Seabra entende os comentários menos positivos relativamente à falta de aposta em talento nacional, mas realça que é importante os clubes conseguirem acompanhar a evolução destes jogadores.



"Entendo os comentários, mas a verdade é que nunca exportámos tanto como agora. Treinei vários jogadores com 18 anos que passado uma época foram vendidos por 15 milhões. O talento português é único, por isso é que vêm buscá-los tão cedo. O futuro passa pelos clubes terem mais dinheiro para conseguirem acompanhar o valor do jogador português. Temos mais do que um jogador no plantel, ainda agora fomos buscar mais um jovem", afirmou.



O técnicos dos 'lobos' reforçou ainda o desejo de ter cada vez mais "adeptos nos estádios", sublinhando que os clubes não vivem das "receitas de bilheteira".



Pedro Santos e Mateo Flores são as únicas ausências para a receção ao Vitória de Guimarães.



O Arouca, 14.º classificado, com 20 pontos, recebe o Vitória de Guimarães, nono, com 28, no sábado, às 20:30, em jogo que será arbitrado por Miguel Fonseca, da associação do Porto.

