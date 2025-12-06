Vasco Seabra garante que Arouca está "ferido no orgulho, mas não na vontade"

"Temos uma obrigação connosco. Estamos feridos no orgulho, mas não na vontade. Já provámos que somos capazes de competir com todos. Não estamos felizes com o lugar e com os resultados, não fugimos a essa realidade. Temos de olhar para nós com convicção e com a responsabilidade de dar uma resposta", afirmou Vasco Seabra, na antevisão ao encontro.



Na partida com o Sporting de Braga (0-4), os 'lobos' apresentaram-se com uma postura mais conservadora do que o habitual e o treinador realça que a estratégia esteve ligada à qualidade do adversário, mas que acabou por "cair por terra" aos 15 minutos, com a expulsão de Fontán, que viu o terceiro cartão vermelho em 12 jogos na temporada.



"Há momentos em que, se deixarmos a janela aberta, qualquer coisa entra para nos fazer mal. Acho que o Fontán não tinha três expulsões na carreira inteira até agora. É um momento muito particular dele. Os primeiros dias foram mais duros, mas ele não é o tipo de jogador que fique no chão a chorar e acabou a semana com uma vontade muito grande de dar à volta", admitiu.



Relativamente ao Estrela da Amadora, Vasco Seabra destacou que a chegada de João Nuno ao comando técnico acrescentou diversidade ao jogo da equipa 'tricolor'.



"É uma equipa camaleónica, com muita alteração dentro do próprio jogo, na forma de pressionar e atacar. Será um jogo de exigência de alto nível, em que teremos uma oportunidade de desafiar-nos. Independentemente do adversário, temos de estar ligados uns aos outros", analisou.



Com cinco derrotas consecutivas, o futuro de Vasco Seabra tem sido contestado ao longo das últimas semanas, contudo, o técnico encara a situação como algo "natural" e realça que as reuniões internas são frequentes, mesmo nos bons momentos.



"Não vejo as coisas com sentimento de vida ou morte. Dou o melhor de mim todos os dias. Existiu uma conversa franca com o presidente e com o diretor, em que discutimos como podemos melhorar. Temos convicção clara de que temos capacidade para sair desta situação e fazer um campeonato capaz. No início da época estávamos num momento positivo e, mesmo assim, tivemos várias reuniões entre nós", contou.



Mateo Flores continua lesionado, enquanto Esgaio e Fontán estão suspensos.



O Arouca, 17.º classificado, com nove pontos, defronta o Estrela da Amadora, 14.º classificado, com 11, no domingo, às 18:00, sob arbitragem de João Gonçalves, da associação do Porto.

