Vasco Seabra quer regressar às vitórias caseiras frente ao Moreirense

"Temos quatro derrotas esta época, mas três delas são com os 'grandes'. Queremos deixar isso claro e voltar as vitórias junto dos nossos adeptos, que só aconteceu na primeira jornada", afirmou Vasco Seabra, na antevisão ao encontro.



Apesar de ocupar o sexto lugar na tabela, o Moreirense está a passar pelo momento menos positivo da temporada, com três derrotas consecutivas. O treinador dos 'lobos' realça que esta sequência não invalida a qualidade dos adversários de domingo.



"O Moreirense é uma equipa muito competente e com processos claros, que também procura ser dominadora. Vão querer reverter este momento menos feliz. Têm tido um início de época muito capaz e possuem muita qualidade individual e coletiva", disse.



O Arouca ainda não conseguiu alcançar uma sequência de vitórias nesta temporada e tem neste momento a pior defesa da I Liga, com 24 golos sofridos. Apesar de admitir que "quer muito" manter a baliza a zeros, Vasco Seabra encara este momento com "naturalidade" e destacou alguns fatores que afetaram este registo.



"No jogo do Benfica sofremos três golos de penálti e um de canto. No Portimonense, sofremos de penálti e no Famalicaão de livre direto. A verdade é que temos vindo a conceder menos oportunidades, mas não ficamos à espera que a chuva caia para regar. Temos de trabalhar muito para que a sorte nos guarde. Falamos desta questão abertamente e os jogadores acreditam muito no que fazem. Não viramos a cara à luta", reforçou.



Na última partida, o holandês Espen van Ee foi titular pela primeira vez no campeonato. O treinador arouquense realçou a qualidade do jovem de 22 anos, mas afirmou que tem "boas dores de cabeça" para escolher o meio-campo titular.



"O Espen [van Ee] é um jogador com um perfil mais abrangente e esteve muito bem. Mas o Fukui fez uma segunda parte incrível e um dia vai ser comprado ao Arouca por valores muito bons. O David Simão também está a passar um bom momento", afirmou.



Matías Rocha, Mateo Flores e Pedro Santos continuam de fora, enquanto Dylan Nandín está em dúvida.



O Arouca, 13º classificado, com nove pontos, recebe no domingo, o Moreirense, sexto classificado, com 15, às 18:00, no Estádio Municipal de Arouca, sob arbitragem de Pedro Ramalho da associação de Évora.

