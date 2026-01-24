Vicens promete Braga "ambicioso" após "grande esforço" na Liga Europa

“Vimos de um grande esforço contra o Nottingham Forest há poucas horas e isso também faz parte daquilo que temos de analisar. Vamos sair para dar tudo para conseguir a vitória, que é o nosso objetivo”, referiu Carlos Vicens.



Na conferência de imprensa de antevisão ao encontro de domingo, o técnico espanhol alertou para a dificuldade do jogo, sublinhando o bom momento do adversário e a necessidade de preparação rigorosa para responder a um desafio exigente no campeonato.



“O Alverca vem numa sequência positiva, tanto de jogos como de resultados. Vamos ter de estar muito preparados, porque vai ser um jogo com dificuldades, com um rival motivado, que vai querer fazer um bom jogo aqui em Braga”, afirmou.



O treinador explicou que as dificuldades variam consoante a abordagem dos adversários, distinguindo equipas que procuram vencer das que encaram o empate como um resultado positivo frente ao Sporting de Braga.



“Há equipas para quem empatar em Braga é um sucesso. Para nós [empatar] nunca é. Encontramos muitas vezes equipas muito organizadas, com seis ou sete jogadores junto à área, sem querer jogar, e isso torna o jogo mais difícil”, disse.



Vicens reforçou a importância da estabilidade mental como fator determinante para manter níveis de rendimento consistentes ao longo da temporada, tanto nos momentos positivos como nos mais adversos.



“Temos de ser uma equipa mentalmente estável, porque isso aproxima-nos de um rendimento mais regular, de maior confiança e de melhor eficácia, sobretudo nas áreas, onde os detalhes decidem o futebol de elite”, salientou.



Sobre os reforços já assegurados nesta janela de transferências, o técnico revelou que estão a adaptar-se positivamente, garantindo confiança total no grupo de trabalho e na profundidade do plantel.



“Estão a trabalhar muito bem e vamos ver que decisões tomamos para que a equipa apresente as armas mais fortes possíveis para tentar ganhar o jogo”, afirmou.



O treinador assumiu, ainda, que o defesa-central Niakaté enfrenta uma paragem de quatro a seis semanas devido a lesão



O Sporting de Braga, quinto classificado, com 30 pontos, recebe o Alverca, 10.º, com 23, no domingo, às 20:30, no Estádio Municipal de Braga, em jogo da 19.ª jornada, que terá arbitragem de Anzhony Rodrigues, da Associação de Futebol da Madeira.