Vicens quer "mentalidade fria" do Sporting de Braga para vencer AFS

Os bracarenses apuraram-se, na quinta-feira, para os oitavos de final da Liga Europa ao empatarem 0-0, nos Países Baixos com o Go Ahead Eagles e, para o campeonato, vêm de uma goleada por 5-0, em casa, frente ao Alverca, que lhes valeu a ascensão ao quarto lugar.



O AFS, que na primeira volta arrancou um surpreendente empate em Braga (2-2), ainda não ganhou esta temporada na I Liga, mas Carlos Vicens lembrou esse jogo da terceira jornada e as dificuldades que a equipa avense então criou.



“Mal acabou o jogo nos Países Baixos, a mensagem foi que tínhamos de enfrentar o jogo como todos os outros porque todas as equipas querem ganhar ao Braga e este não será diferente. Queremos ser uma equipa que luta pela vitória do primeiro ao último minuto”, disse.



Carlos Vicens quer a equipa com uma “mentalidade fria” e “uma energia acima do normal” para não se deixar afetar por possíveis erros e “continuar e insistir”.



Os minhotos não sofrem golos há quatro jogos seguidos, solidez defensiva que ajuda a explicar os últimos bons resultados.



“Parte dos bons resultados passa por aí. Somos a terceira equipa da Liga com mais golos esperados, mas naqueles jogos que não consegues tanto acerto, a parte defensiva também deve ser alta para nos aproximarmos da vitória. Estamos a trabalhar nisso e a equipa está consciente em minimizar erros e maximizar o acerto. Ser uma equipa mais sólida ajuda a ganhar jogos”, notou.



Vicens referiu ainda que, com a passagem aos ‘oitavos’ da Liga Europa, “o mês de fevereiro terá o foco único e exclusivo na I Liga: por um lado permite descanso e, por outro, podemos treinar com algum conteúdo porque levámos muitos meses sem conseguir trabalhar aspetos que não tão fáceis de fazer a jogar de três em três dias”, disse.



Em relação ao mercado, que fecha na segunda-feira, às 23.59, o treinador disse estar satisfeito com os reforços que chegaram, Barisic, Tiknaz e Merheg, notando que “no futebol tudo pode acontecer”.



“Não é um mercado fácil, mas podem acontecer coisas nas últimas 36 horas, mas não estamos numa situação de urgência e acho que não vamos fazer alguma coisa fora de normal”, disse.



No início da semana, o Sporting de Braga anunciou a saída do avançado Afonso Patrão, internacional sub-19 por Portugal, que rumou aos belgas do Westerloo por 220 mil euros, com os minhotos a reservarem 20 por cento de uma futura transferência.



O técnico espanhol considerou que Afonso Patrão foi um jogador valorizado internamente, mas que teve o “inconveniente” de existirem outros três avançados, Fran Navarro, El Ouazzani e Pau Victor.



“Não foi fácil dar-lhe oportunidades, ainda treinou algumas vezes, foi convocado, mas tendo três avançados aptos não era fácil e decidimos por essa operação. Desejamos que tenha um futuro brilhante”, afirmou.



Vítor Carvalho e Dorgeles, com fadiga muscular, estão em dúvida, mas Niakaté e El Ouazzani, lesionados, não podem ser opção para o técnico.



Sporting de Braga, quarto classificado, com 33 pontos, e AFS, 18.º e último, com cinco, defrontam-se a partir das 18:45 de segunda-feira, no Estádio do Clube Desportivo das Aves, jogo que será arbitrado por Carlos Macedo, da associação de Braga.

