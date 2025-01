Victor Gómez acredita que o Braga vai melhorar

Os minhotos são quartos classificados e venceram o Estrela da Amadora por 1-0, fora, na 18.ª ronda do campeonato, e beneficiaram da derrota do FC Porto com o Gil Vicente, por 3-1, em Barcelos, também no domingo.



O Sporting de Braga está agora a seis pontos dos "dragões", terceiros classificados, e a sete do Benfica, segundo.



“Sim, claro (que acreditamos ser possível). Estamos aqui para dar o máximo e para tentar chegar aos três primeiros lugares. Domingo, com a derrota do FC Porto e com a nossa vitória, aproximámo-nos do terceiro lugar e temos que ir em busca disso, não podemos pensar noutra coisa”, disse o jogador espanhol à margem da Gala Legião de Ouro.



O jogador de 24 anos, a cumprir a terceira temporada nos bracarenses, admitiu alguns “altos e baixos” esta época, mas considerou que a equipa “está a reagir”.



Vítor Carvalho não quer facilitar



Já Vítor Carvalho notou que foram perdidos alguns pontos na primeira volta, mas agora o Sporting de Braga “está mais perto do pelotão da frente” e quer pensar “jogo a jogo, colar lá em cima e lutar por mais coisas”.



Pontuar mais em casa, ser mais regular e eficaz é o desejo do médio brasileiro de 27 anos, assim “como um pouco mais de tranquilidade”.



A aproximação ao terceiro lugar motiva a equipa até porque “vem aí uma sequência de jogos difícil” que vai “definir o caminho da equipa na Europa e na Liga”.



Vítor Carvalho tem sido uma das peças fulcrais dos minhotos e diz sentir essa “importância na equipa, como todos": "O meu papel é dar equilíbrio à equipa porque sou um jogador de características defensivas, mas não só. Sou mais um para ajudar”.