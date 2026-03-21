Visita a Braga "importante mas não decisiva"

(Com Lusa)

Depois da vitória europeia diante do Estugarda (2-0), na quinta-feira, que apurou os portistas para os quartos de final da Liga Europa, o técnico italiano espera dificuldades frente a um Sporting de Braga com "muita agressividade" e que se "instala no último terço" do terreno."Além de estarem bem no campeonato, conseguiram o feito incrível de chegar ao top-8 da Liga Europa. Marcam muitos golos e são a equipa com mais posse de bola do campeonato. Espero um jogo semelhante aos desafios frente ao Estugarda. Temos de estar preparados para recarregar baterias depois do feito de quinta-feira e jogar todas as nossas cartas em Braga", disse Farioli, em conferência de imprensa de antevisão à partida de domingo.Frente aos três 'grandes' do futebol português, esta época, os minhotos perderam apenas frente aos 'azuis e brancos', no jogo da primeira volta do campeonato. Ainda que possa ser, no plano teórico, a jornada mais exigente que resta ao FC Porto, Farioli rejeita que possa fechar as contas em caso de vitória."Quantos jogos faltam? Oito. Quantos pontos por disputar? São 24, não podemos negar que o Sporting de Braga é um adversário muito forte, mas a corrida é longa e vamos passo a passo. Será um jogo importante, mas não decisivo", sublinhou.O treinador esclareceu ainda que Rodrigo Mora está lesionado e fora das opções por um período "entre 10 e 15 dias" e o guardião Diogo Costa está em dúvida, com uma "dor nas costas" e uma "inflamação na perna", sendo avaliado nas próximas horas.A propósito da polémica em torno do reagendamento do Sporting - Tondela, da 26.ª ronda, que será disputado a 29 de abril se os 'leões' forem eliminados nos 'quartos' da Liga dos Campeões, Farioli criticou a decisão da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) e alegou a existência de um "tratamento especial"."Apoiei a oportunidade que o Sporting de Braga teve para descansar, mesmo sendo prejudicial para nós. Mas, quando não há espaço no calendário, e o jogo é adiado sem se saber para quando pode ser reagendado... Basta olhar para a Premier League e ver que lá é diferente. É tratamento especial, estamos a justificar o injustificável", criticou.Considerando que a decisão prejudica a Liga no seu todo, e não apenas a decisão dos lugares cimeiros, acredita que os "pequenos ajustes" podem ser decisivos, numa competição disputada "ponto a ponto"."Mesmo que tenha 'chegado de paraquedas' a este país, o tratamento é muito claro. São 15 minutos no VAR [Santa Clara-Sporting, dos 'oitavos' da Taça de Portugal], ainda aguardamos a decisão sobre um gesto de um jogador em frente às câmaras [Luis Suárez] e, adiando tudo para uma data posterior, vamo-nos esquecendo das coisas. Estes pequenos ajustes podem fazer a diferença. Dar lições de moral não significa estar num plano ético superior. Mantenho as minhas palavras", reforçou.O líder da I Liga, FC Porto, com 69 pontos, desloca-se ao terreno do Sporting de Braga, quarto, com 46 e um jogo em atraso, em encontro da 27.ª jornada, disputado às 20:30 de domingo, sob arbitragem de António Nobre, da associação de Leiria.