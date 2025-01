Vitinho desvincula-se do Arouca

O Arouca anunciou o acordo para a rescisão de Vitinho, a quarta da temporada, após Ivo Rodrigues, Mateus Quaresma e Thiago Rodrigues, com vista à reestruturação do plantel que ocupa o último posto da I Liga de futebol.

O centrocampista brasileiro, de 24 anos, que tinha contrato até ao final da temporada, deixa prematuramente o clube com 18 encontros disputados desde a sua chegada, em julho de 2022, quando veio do Corinthians para a sua primeira experiência europeia.



"Além das 18 partidas pelo clube, junta ao seu currículo uma qualificação para a Liga Conferência. Fazemos votos de sucessos futuros desportivos e pessoais", pode ler-se em publicação nas redes sociais dos 'lobos'.



Vitinho, que até começou por ter uma utilização regular nos primeiros meses com o emblema arouquense, teve a sua passagem marcada por lesões que indisponibilizaram a sua contribuição durante grande parte dos dois anos e meio de ligação, não tendo realizado qualquer jogo na atual época.



O Arouca, no 18.º e último lugar da I Liga, prepara a deslocação ao Estádio do Bessa, marcada para sábado, às 20h30, perante o Boavista, 17.º, em igualdade pontual, e um dos concorrentes diretos na luta pela manutenção.