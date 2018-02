Vítor Oliveira quer provocar surpresa na receção ao favorito FC Porto

Lusa Comentários 24 Fev, 2018, 15:33 | Futebol Nacional

"Entendemos que o FC Porto é notoriamente favorito para este jogo, mas senti na minha equipa confiança e vontade de provocar uma surpresa, porque uma vitória com os portistas será sempre uma surpresa, porque ainda não perdeu para o campeonato", afirmou o treinador dos algarvios.

Vítor Oliveira falava aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do encontro que opõe no domingo, às 20:15, o Portimonense, 10.º classificado, com 27 pontos, ao FC Porto, primeiro, com 61.

Na opinião do técnico algarvio, o FC Porto "é uma equipa muito forte, que teve uma reação fortíssima a uma derrota perfeitamente anormal para as competições europeias, mas que internamente continua invicta, o que demonstra o seu poderio enquanto conjunto".

Embora atribua o favoritismo ao FC Porto para o embate de domingo, Vítor Oliveira assegurou que o Portimonense "está fortemente motivado para criar complicações" ao adversário.

"Vamos ver se conseguimos ser iguais a nós próprios, se conseguimos jogar aquilo que sabemos produzir. Se isso acontecer, iremos, certamente, criar dificuldades", sublinhou.

Para o técnico dos algarvios, o FC Porto vale pelo seu coletivo, determinação com que aborda os jogos, batendo-se sempre de uma forma voluntariosa, solidária e competitiva, uma equipa que diz a que "não estávamos habituados a ver nos últimos anos em Portugal".

"Todos estes fatores estão na base do sucesso do FC Porto", destacou.

Vítor Oliveira considerou que para "complicar ao máximo a vida" ao FC Porto, o Portimonense terá que se apresentar no limite das suas capacidades e aproveitar algumas das limitações do adversário demonstradas nos últimos jogos.

"Se isso acontecer, as nossas possibilidades aumentam um bocadinho e poderemos ter algum êxito. Mas se apanharmos o melhor FC Porto vai ser tremendamente difícil", concluiu.

O jogo entre Portimonense (10.º classificado) e FC Porto (1.º), da 24.ª jornada da I Liga de futebol, disputa-se no domingo no estádio municipal de Portimão (20:15).