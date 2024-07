Vitória apresenta-se aos sócios com Rayo Vallecano

O duelo entre a equipa de Guimarães e o conjunto de Madrid, do primeiro escalão espanhol, está agendado para as 19h30, no Estádio D. Afonso Henriques, especificaram os vimaranenses em nota publicada no sítio oficial.



Além desse encontro, a equipa treinada por Rui Borges tem jogos de pré-temporada marcados com o Trofense, da Liga 3, para sábado, em Guimarães, com o Farense, da I Liga portuguesa, no dia 10, e com o Middlesbrough, do segundo escalão inglês, no dia 13, ambos no estágio a decorrer no Algarve.



O Vitória de Guimarães cumpre o primeiro jogo oficial da época 2024/25 em 25 de julho, com a visita ao reduto do Floriana (Malta) ou do Tre Penne (San Marino), na primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência Europa, estando a segunda mão agendada para 01 de agosto, na cidade berço.